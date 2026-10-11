¿La evangelización en la Iglesia se limita a la predicación de sermones? La misión incluye el martirio, la liturgia, la diaconía y más

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La evangelización no se limita únicamente a la predicación de la Palabra desde el púlpito, sino que abarca la vida y la misión de la Iglesia en su conjunto. Ninguna de las dimensiones de esta misión —desde el testimonio de la fe, pasando por la liturgia y el servicio a los necesitados, hasta la formación y la construcción de la comunidad— es menos importante, ya que todas juntas conforman un fundamento coherente del cristianismo.

La Iglesia está al servicio de la evangelización

La Iglesia existe para la evangelización. Esta frase nos acompaña desde los tiempos del papa San Pablo VI, quien completó la obra del Concilio Vaticano II. En el décimo aniversario de su clausura, publicó la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, que resume las deliberaciones de los obispos sobre cómo debería ser la evangelización en el mundo contemporáneo.

¿Significa esto que la misión de la Iglesia se reduce exclusivamente a predicar sermones, dar homilías, dirigir retiros y salir a las misiones? ¿Acaso otras actividades —como la educación o la ayuda caritativa— son menos importantes o no constituyen actividades estrictamente eclesiásticas? Por supuesto que no es eso lo que se quiere decir. Sin embargo, toda actividad que emprenda la Iglesia debe tener como horizonte la evangelización, es decir, el anuncio de la Buena Nueva de que Dios se hizo hombre, murió, resucitó y envió al Espíritu Santo a todos los hombres, invitándolos a formar parte de la comunidad de la Iglesia.

Todas las dimensiones de esta misión excepcional están estrechamente relacionadas entre sí. No hay entre ellas elementos más o menos importantes. Se asemejan a unos cimientos bien nivelados y a unas paredes sólidamente erigidas, que mantienen todo el edificio en plena estabilidad.

1 Martyria

Una de las tareas fundamentales de la Iglesia es el martyria, es decir, dar testimonio. De esta palabra griega deriva el término "mártir", es decir, aquel que dio testimonio de Jesús hasta el final, entregando su vida.

El martyria de los cristianos se manifiesta de diversas formas. Consiste en vivir el día a día de tal manera que otras personas, al observarnos, empiecen a preguntar por Jesús. Se expresa en la labor de los religiosos y el clero que predican, imparten retiros y pronuncian homilías. Hoy en día, también es la misión de los misioneros digitales que prestan servicio en el ámbito de Internet y comparten en la red su testimonio y su experiencia de fe.

Un elemento muy importante de la misión sigue siendo la proclamación del kerigma, la verdad más fundamental de la vida cristiana: Dios creó al hombre por amor, el hombre pecó y Dios envió a su Hijo al mundo para redimirlo mediante su muerte y resurrección. Jesús nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir. Depende de nosotros si lo aceptamos como Señor y Salvador, y, al recibir el Espíritu Santo, formamos la Iglesia y nos convertimos nosotros mismos en evangelizadores.

2 Liturgia

Otro pilar de la actividad evangelizadora de la Iglesia es la liturgia, es decir, la oración comunitaria.

La máxima y más elevada expresión de esta dimensión de la vida eclesial es la Eucaristía y los demás sacramentos. Es precisamente allí, en los signos sacramentales, donde se hace presente el misterio salvífico de Jesucristo ofrecido al hombre. La liturgia se complementa con todas las demás formas de oración comunitaria, los servicios religiosos, así como con la oración individual de cada fiel.

3 Mistagogia

El término "mistagogia" significa la iniciación gradual del ser humano en el misterio de la fe. En la práctica, se refiere a la formación de los fieles, es decir, a la catequesis en su sentido más amplio.

Hoy en día, la Iglesia se enfrenta a la enorme tarea de la catequesis de los adultos. No se trata solo de profundizar en su relación viva y personal con Cristo, sino también de desarrollar el conocimiento de las verdades de la fe. Gracias a ello, los creyentes son capaces de comprender de forma madura, de explicarse a sí mismos y a los demás en qué y por qué creen, así como de defender sus convicciones cuando sea necesario.

4 Diakonia

Otro elemento es la diaconía, es decir, el servicio. En esta dimensión se engloban todas las actividades caritativas, el servicio a los pobres, la educación y la ayuda a los que sufren y a los moribundos. Fue precisamente esta actitud la que dio lugar a las obras de muchos santos en el mundo, entre ellos Santa Madre Teresa de Calcuta.

Sin embargo, a veces ocurre que un amplio compromiso social da lugar a que se acuse a la Iglesia de reducir su papel exclusivamente al de una organización no gubernamental o filantrópica. Si en la dimensión de la diaconía falta el Evangelio y la referencia a Dios, este servicio se quedará, efectivamente, en una mera actividad caritativa.

5 Koinonia

El último elemento, pero no por ello menos importante, es la koinonia, es decir, la construcción de la comunidad. La comunidad cristiana se caracteriza por tener a Cristo en su centro: todos sus miembros se refieren a Él y, en relación con Él, establecen vínculos auténticos y profundos entre ellos.