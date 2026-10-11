Ángelus: «El bien no siempre se comprende», reconoce León XIV

En el Angelus el Papa León XIV exhortó a los fieles a no desanimarse y a seguir anunciando la alegría cristiana, que no es «artificial, sino profunda y concreta»
El bien puede, en ocasiones, ser «malinterpretado y rechazado», reconoció León XIV durante el Ángelus que presidió el 11 de octubre de 2026 en la plaza de San Pedro. No obstante, el Papa exhortó a los fieles a no desanimarse y a seguir anunciando la alegría cristiana, que no es «artificial, sino profunda y concreta».
Al presentar la oración mariana desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa comentó el Evangelio de este domingo, en el que Jesús narra la parábola de un rey que envía invitaciones para el banquete de bodas de su hijo, pero cuyos mensajeros son maltratados e incluso asesinados. «El bien que ofrecemos no siempre se comprende, se reconoce ni se aprecia; al contrario, a veces se malinterpreta y se rechaza», añadió entonces el pontífice.