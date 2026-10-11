Ángelus: «El bien no siempre se comprende», reconoce León XIV

Sin embargo, el jefe de la Iglesia católica invitó a los fieles a no «desanimarse» y a inspirarse en el rey del Evangelio: «Ante este rechazo, [él] no cancela la boda ni pone fin a las celebraciones; al contrario, amplía su llamada a un número aún mayor de personas, enviando a sus siervos a buscarlas por las calles».

En este relato, León XIV vio una imagen de la misión de los creyentes: «La sala del banquete son nuestras iglesias, nuestras casas, los lugares donde vivimos y donde, cada día, el Hijo del Rey, Jesucristo, vuelve para manifestarnos su amor y espera nuestro “sí”». Y exhortó a la multitud a dar testimonio en la vida cotidiana: «La alegría que anunciamos no es artificial, sino profunda, concreta, real, hermosa como los rostros de las personas con las que nos encontramos, verdadera como el trabajo, las sonrisas, las lágrimas, los apretones de manos y los gestos de bondad que marcan nuestras jornadas».