Tras las huellas de Carlo Acutis: los lugares que cuentan su vida

En este 12 de octubre, día de su fiesta litúrgica, sigue los pasos de san Carlo Acutis, el primer santo "millennial" de la Iglesia. Un recorrido en imágenes por los lugares de su vida

Copiar el enlace Compartir en :

¿Cuáles son los lugares emblemáticos de la vida de Carlo Acutis? ¿Qué muros, qué calles, qué iglesias vieron crecer a este joven canonizado el año pasado? Es fácil imaginarnos a los santos en escenarios lejanos, un poco difusos, como si su historia perteneciera a otro mundo y a otra época. Con Carlo Acutis, es todo lo contrario. Fallecido en 2006 a los 15 años, es el santo de la generación de las pantallas, los videojuegos y el fútbol. Los lugares donde vivió aún existen, y es posible recorrerlos.

Desde Londres hasta Milán, pasando por Asís, Carlo Acutis llevó una vida común, entre la familia, la escuela y los amigos. Sin embargo, su día a día estaba marcado por una cita que nada podía reemplazar: la misa, a la que asistía todos los días. Apasionado por la informática, aprendió a programar por su cuenta y dedicó su tiempo libre a recopilar los milagros eucarísticos de todo el mundo, en una exposición virtual que desde entonces ha recorrido las parroquias.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven alegre, atento a los más pobres y que había dado a Cristo el primer lugar. En octubre de 2006, una leucemia fulminante se lo llevó en pocos días. Beatificado en Asís en 2020, fue canonizado en Roma en septiembre de 2025 por el papa León XIV. Ahora que la Iglesia lo celebra hoy, descubre los escenarios que moldearon a este joven santo tan cercano:

1 Londres, Inglaterra

Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se encontraban en ese momento en la capital británica por motivos de trabajo, pero Carlo solo viviría allí unos meses.

2 Nuestra Señora de los Dolores, Chelsea, Londres

La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, a cargo de los Siervos de María, se encuentra en Fulham Road, en Chelsea. Fue allí donde Carlo fue bautizado, quince días después de su nacimiento, el 18 de mayo de 1991. Su madre, Antonia, confesaría más tarde que, antes del nacimiento de su hijo, solo había asistido a misa con motivo de su primera comunión, su confirmación y su boda. Fue Carlo quien, al crecer, la llevó de vuelta a la fe con sus preguntas y su deseo de asistir a misa y recibir los sacramentos.

3 Milán, Italia

Al regresar de Inglaterra en septiembre de 1991, la familia Acutis se instaló en Milán, donde Carlo viviría toda su vida. Allí asistió a la escuela y al catecismo. Fue allí donde su fe germinó y creció.

4 El barrio de Magenta

Carlo creció en el barrio de Magenta, en el centro histórico de Milán, un lugar repleto de sitios religiosos y artísticos. Allí se encuentra, entre otros, Santa Maria delle Grazie, que alberga el famoso Cenacolo Vinciano, donde se conserva La Última Cena de Leonardo da Vinci. El departamento familiar está ubicado en este barrio, cerca de la iglesia de Santa Maria Segreta, donde sus padres siguen viviendo hasta el día de hoy.

5 La iglesia de Santa María Segreta

En su barrio, Santa María Segreta, en la plaza Tommaseo, estaba la parroquia de Carlo. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario y enseñaba el catecismo a los niños. En la iglesia se conserva una reliquia del joven santo en su memoria, y el centro comunitario de la parroquia lleva su nombre.

6 El monasterio de Bernaga

El 16 de junio de 1998, a los 7 años, Carlo hizo su primera comunión con un permiso especial debido a su corta edad, en el monasterio de Bernaga, en Perego, a unos 50 km de Milán. Este monasterio del siglo XVII albergaba una comunidad de monjas, las Romitas ambrosianas. La Eucaristía ocuparía un lugar central en la vida de Carlo, quien la describía como su "autopista hacia el Cielo": asistía a la misa y adoraba el Santísimo Sacramento todos los días.

7 El Instituto Tommaseo

Carlo comienza la primaria en el Instituto San Carlo de Milán, en septiembre de 1997. Después de tres meses, se cambia al Instituto Tommaseo de las Hermanas Marcellinas, más cercano a su casa y ubicado frente a su parroquia. Allí cursará toda su educación, desde la primaria hasta la secundaria, hasta el año 2005. Las religiosas lo recuerdan como un alumno alegre y atento con los compañeros que se sentían aislados.

8 El instituto Leone XIII

En septiembre de 2005, Carlo ingresa al bachillerato clásico del Instituto León XIII, a cargo de los jesuitas. No ocultaba su fe y participaba en la vida cristiana del centro. También ponía sus conocimientos de informática al servicio de la escuela y diseñó el sitio web del programa de voluntariado del Instituto Leone XIII. Quienes lo conocieron recuerdan su espontaneidad, su entusiasmo y la atención que prestaba a los demás, especialmente a las personas en situación de dificultad.

9 El Arco de la Paz

Carlo salía al encuentro de las personas sin hogar cerca del Arco de la Paz, un monumento emblemático de Milán, pero también en su barrio o en los comedores populares. Rajesh, originario de Mauricio y empleado en la casa de la familia, lo acompañaba a menudo y juntos repartían comida y sacos de dormir a las personas sin hogar.

10 Asís

Carlo pasaba la mayor parte de sus vacaciones en la casa familiar de Asís, en Umbría, en el centro de Italia. Cada vez se alegraba mucho de volver a la ciudad de San Francisco, el Poverello. Al final de su vida, afectado por una leucemia fulminante, pidió que lo enterraran en esa ciudad que tanto amaba.

11 El santuario de la Spogliazione, Asís

El santuario de la Spogliazione (de la "Despojación") se encuentra en la iglesia de Santa María la Mayor de Asís, adonde se trasladó el cuerpo de Carlo en 2019. Allí descansa, a la vista de los peregrinos, vestido tal como lo estaba en vida: con jeans, sudadera y tenis. Cada año, miles de jóvenes y familias acuden allí para recogerse. El santuario recibió cerca de un millón de visitantes en 2024, según la diócesis. La beatificación de Carlo se celebró en Asís el 10 de octubre de 2020.

12 Roma

El 7 de septiembre de 2025, en la Plaza de San Pedro, en Roma, el papa León XIV proclama santo a Carlo Acutis, junto con Pier Giorgio Frassati. La ceremonia, inicialmente prevista para el 27 de abril, se había pospuesto tras el fallecimiento del papa Francisco. Se convirtió en la primera canonización del pontificado de León XIV.