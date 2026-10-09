Premio Nobel de la Paz: Navi Pillay, una vida dedicada a los derechos humanos

Desde la Sudáfrica del apartheid hasta los tribunales internacionales, Navi Pillay dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos. Recibió el Premio Nobel de la Paz el 9 de octubre

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El Premio Nobel de la Paz fue otorgado el viernes 9 de octubre a la jurista sudafricana Navi Pillay, una octogenaria que, desde Ruanda hasta Oriente Medio, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del derecho internacional, actualmente amenazado. Esta elección ha sido duramente criticada en Israel.

Navi Pillay, de 85 años, presidió la comisión independiente de investigación de la ONU que el año pasado acusó a Israel de genocidio en la Franja de Gaza. "La galardonada de este año desempeñó un papel fundamental para garantizar que se enjuicien los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio", declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, en su anuncio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí reaccionó a la publicación de X, afirmando que el Premio Nobel otorgado a Navi Pillay legitima el "odio antiisraelí" y añadiendo que el jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, debe estar "aplaudiendo desde el infierno". Abogada joven de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, que llegó a ser jueza y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008-2014), la Sra. Pillay es reconocida por su habilidad para manejar casos difíciles.

Su trayectoria profesional la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas antiapartheid, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a través de la Corte Penal Internacional. En septiembre de 2025, la comisión de investigación que presidió —que no se pronunció en nombre de la ONU— concluyó que Israel había estado cometiendo genocidio en Gaza desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023. Israel rechazó categóricamente este informe, calificándolo de "parcial y mendaz" y acusando a sus autores de prejuicios antisemitas.

Una infancia bajo el apartheid

Navanethem Pillay nació el 28 de septiembre de 1941 en Durban, en el seno de una familia humilde. Hija de un conductor de autobús, creció bajo el régimen del apartheid. Tras estudiar derecho en Sudáfrica, obtener una maestría y un doctorado en Harvard, Estados Unidos, forjó una carrera marcada por logros históricos.

En 1967, se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un bufete de abogados en la provincia de Natal. Defendió a numerosos opositores del apartheid y, en particular, en 1973 consiguió acceso a asistencia jurídica para los presos políticos de la isla Robben, donde Nelson Mandela estuvo encarcelado. Por recomendación de Mandela, posteriormente se unió al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), encargado de juzgar a los responsables del genocidio de 1994.

Presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) durante cuatro años antes de incorporarse en 2003 a la recién creada Corte Penal Internacional en La Haya, encargada de enjuiciar a los autores de los crímenes más graves. En 2008, fue nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta 2014.

Defensa de la libertad religiosa

En su papel de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay también defendió la libertad de conciencia, religión y creencias, denunciando la discriminación contra las minorías religiosas y los no creyentes. Subrayó que la libertad de expresión y la libertad religiosa están intrínsecamente ligadas.