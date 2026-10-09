Oraciones a la Virgen de su enamorado Tomás de Villanueva

En sus sermones, el santo agustino, Tomás de Villanueva, rezaba apasionadas alabanzas a la Virgen María, de donde obtuvimos estas bellas oraciones

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El obispo agustino, santo Tomás de Villanueva, introducía apasionadas alabanzas a la madre de Jesús en sus sermones sobre la Virgen María.

Da la impresión de que al pensar en ella y compartir sus reflexiones, su corazón se encendía y empezaba a rezarle arrebatado, para volver de nuevo después a la homilía.

Si la pasión se contagia, tal vez sus oraciones puedan promover el fervor en quien las haga suyas y las repita en sus conversaciones con la madre del cielo.

De su Sermón de la Natividad de la Virgen, por ejemplo, procede esta exaltación de María para honrarla el día de su cumpleaños:

“¡Oh Virgen admirable y dignísima de todo honor!

¡Oh mujer extraordinariamente venerable,

admirable sobre todas las mujeres,

reparadora de los padres,

vivificadora de sus descendientes!”

“Llévanos tú a Él”

Escogido como consejero por el emperador Carlos V, este santo llama a María “Flor cuyo aroma hace revivir a los muertos”.

Su amor por ella es intenso y desemboca en el origen y el fin de todo, como él mismo aclara:

“A Cristo buscamos, por Él suspiramos, a Él corremos. Él es el objeto único de los

anhelos de nuestro corazón. Y dirígenos tú, ¡oh Virgen bendita!: llévanos tú a Él,

condúcenos al lugar de su reino, muéstranoslo coronado de gloria y honor, rodeado de

ángeles, sentado en altísimo trono a la diestra del Padre”.

Alabanzas y peticiones

Este sabio de la época del Renacimiento, actualmente en proceso de ser declarado Doctor de la Iglesia, se deshace en elogios y preguntas a María:

“¡Oh corazón virginal, abrasado en el fuego del amor!

¡Oh sagrado pecho, inflamado como un horno y ardoroso como los serafines!

¡Oh pecho sagrado!, ¿é qué amor te inflama por dentro?

¡Oh cuerpo delicadísimo!, ¿cómo no explotas con ese fuego?

¿Quién podrá, ioh Virgen!, explicar dignamente o comprender siguiera los ardores de tu corazón, los excesos de tu mente?”

Y unido a tantos cristianos a lo largo de la historia, este obispo -que era hipercaritativo- eleva también a su Madre peticiones llenas de confianza:

“Pórtate así, ¡oh Virgen!, en todas las tempestades, lluvias y adversidades;

si hay peste, guerra, hambre, tribulación, a ti acudimos todos.

Tú eres nuestra protección, tú nuestro refugio,

tú nuestro único remedio, sostén y asilo.

Como los polluelos, cuando vuela por encima el milano,

se acogen bajo las alas de la gallina,

así nos escondemos nosotros bajo la cubierta de tus alas”.

¡Oh tierra feliz!

El sermón sobre la Anunciación contiene unos versos llenos de belleza sobre la maternidad de María.

“¿Cómo podré, ¡oh Virgen!, formarme una idea cabal de ti?”, se pregunta santo Tomás

de Villanueva. Y palpa respuestas con una oración enamorada:

“Si me represento la tierra, eres más fecunda;

si el cielo, más espaciosa;

si la luna, más clara;

si el ángel, aún mas pura;

y, sin embargo, eres tierra,

pero no aquella que por la maldición produce cardos

sino aquella de la cual se dijo:

La verdad brotó de la tierra.

¡Oh tierra feliz, fecundada por la verdad!

Cielo es también, del cual está escrito:

el cielo es mi trono y la justicia ha mirado desde lo alto del cielo.

Muy bien se llama cielo a la Virgen, pues”.

En torno al Ave María

A partir de la clásica oración del Ave María, el santo español le expresa a la Virgen su deseo de permanecer siempre a su lado:

“Dios te salve, ¡oh llena de gracia!; el Señor es contigo.

Llena de gracia, como lo serás también por la Deidad,

protegida a modo de sombra por su poder;

llena de gracia, de cuya plenitud reciben todos,

de cuya abundancia rebosará el mundo; y verdaderamente llena,

pues que en tu espíritu no ha quedado lugar alguno al pecado,

ni tuvo acceso la iniquidad.

El Señor es contigo. Pero, ¿cómo contigo? Ciertamente, no como conmigo, sino como en parte alguna.

Contigo en el cuerpo, contigo en la mente.

Contigo en el ánimo, contigo en la reflexión,

en el seno, en la protección, en el nacimiento, en la salida;

contigo en el fin y contigo sin fin”.

El primer paraíso

El obispo reformador, santo Tomás de Villanueva, veía ya el paraíso en María y compartía una y otra vez fervorosas oraciones como esta:

“¡Oh concepción en extremo maravillosa!

¡Oh vientre sagrado!

¡Oh purísimo seno, morada de la Divinidad,

sagrario del Espíritu, vehículo del Verbo divino,

carro triunfal del Rey eterno y cuadriga del verdadero Salomón,

como está escrito: A mis caballos uncidos a las carrozas de Faraón, te tengo yo

comparada, amiga mía.

¡Oh seno más espacioso que el cielo,

más brillante que el empíreo, mas fragante que el paraíso!

Pues aquí estuvo el primer paraíso del hombre,

en el que por vez primera se dejó Dios ver del hombre.

¿Hay algo más puro, más santo, más opulento que este seno?

De ahí que en los Cantares se dice: Tu vientre como montoncito de trigo

del cual son alimentados los ángeles, restaurados los pueblos, saciados los espíritus;

de él procede el pan que ha descendido del cielo

y el que se alimenta de él no morirá para siempre”.

Cercado de azucenas

En sus oraciones, Tomás, que era científico, artista y teólogo, usaba también símbolos y metáforas: