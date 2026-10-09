¿Es bueno contar los problemas de pareja a la familia?

Cuando una pareja atraviesa un conflicto, puede ser necesario contar con apoyo externo; sin embargo, involucrar demasiado a la familia puede complicar todavía más la relación

Copiar el enlace Compartir en :

Los desacuerdos y conflictos en la pareja son inevitables. Tras una discusión con la pareja, experimentemos sentimientos de dolor, enfado o confusión, y en ocasiones nuestro primer pensamiento es llamar a nuestra madre, a un hermano o a una amistad cercana para contar lo que acaba de pasar buscando una sensación de alivio.

Entonces, la cuestión es, ¿buscar apoyo ayuda a resolver el problema o puede hacer que el conflicto deje de ser solamente de dos? Ante esta pregunta, debemos considerar que cuando estamos heridos y acudimos a alguien para contarle nuestro sentir, solemos contar la historia conforme a nuestra propia vivencia de los hechos.

Y el detalle aparece cuando nos calmamos, arreglamos las cosas con nuestra pareja y vemos que el problema -en ocasiones- no fue para tanto; sin embargo, la persona a la que le contamos lo ocurrido durante el conflicto puede quedarse con una mala impresión del otro.

No todo lo que se cuenta es meramente un problema

Es importante que aprendamos a distinguir aquellas situaciones que generan un conflicto importante y saber cuál es la verdadera intención de hablar con alguien más sobre el tema, estas son algunas cuestiones que puedes evaluar al buscar a alguien para conversar:

1 Contar para buscar apoyo

Puede ser saludable hablar con alguien de confianza cuando necesitamos desahogarnos, ordenar nuestras ideas o pedir consejo, pero debemos cuidar con quién acudir.

Santa Teresa de Ávila, hablaba de la importancia de tener un desaguadero y una persona con la que podamos hablar de temas personales con un buen propósito, pero fue muy específica al señalar que solo debía ser con una persona que sabemos nos escuchará y nos aconsejara sabiamente manteniendo una postura neutral.

2 Contar para conseguir aliados

Es diferente cuando buscamos que alguien nos dé la razón, se ponga de nuestro lado o intervenga directamente en el conflicto.

3 Contar absolutamente todo

También puede convertirse en un problema cuando la intimidad de la pareja deja de ser propiamente de la pareja y terceros conocen detalles que después pueden afectar la relación. En resumen, no se trata de guardar silencio, sino de saber a quién, cuánto y para qué contamos.

La teoría del "tercero" que entra en la relación

Esta teoría fue diseñada por Murray Bowen, psiquiatra y creador de la teoría familiar sistémica. Quien considerando los puntos anteriores, planteó que un triángulo es un sistema de relación entre tres personas y que, cuando aumenta la tensión entre dos, es común que se involucre una tercera persona.

El triángulo puede disminuir temporalmente la tensión, pero no necesariamente resuelve el problema original. Por lo tanto, el problema que comenzó siendo de dos, termina involucrando a terceros.

Un ejemplo que explica Bowen, es que que repartir la tensión entre tres personas puede hacer que el sistema se sienta más estable momentáneamente, pero eso no significa que el conflicto haya quedado resuelto.

Entonces, ¿qué ocurre cuando la familia toma partido?

Cuando compartimos una situación que nos acongoja a nuestros padres, por ejemplo, es normal que lo vayan a tomar desde su postura de padres, quienes nos protegen y buscan lo mejor para nosotros. Por eso es importante que, antes de hablar con un familiar, nos demos un momento para reflexionar sobre lo ocurrido y pensemos cuándo es prudente contarlo y cuándo no.