El cardenal Tagle ahora es decano del Colegio Cardenalicio

El cardenal Giovanni Battista Re, de 92 años, será sucedido como decano del Colegio Cardenalicio por el cardenal Luis Antonio G. Tagle, de Filipinas, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización
El Papa León XIV aceptó la renuncia del cardenal Giovanni Battista Re al cargo de decano del Colegio Cardenalicio, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 8 de octubre de 2026. El cardenal italiano, de 92 años, es sucedido en este puesto estratégico por el cardenal Luis Antonio G. Tagle, de Filipinas, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. El cardenal, de 69 años, cuya elección por los cardenales-obispos fue aprobada por el Papa, asume ahora la presidencia del Colegio Cardenalicio.
Figura central en la Curia Romana desde su nombramiento en 2019 como Prefecto de la entonces Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el dicasterio encargado de los territorios de misión, el Cardenal Tagle ha sido elegido Presidente del Colegio Cardenalicio por sus colegas cardenales-obispos para un mandato de cinco años, renovable una vez. Este cargo es esencialmente el de coordinador. Por ejemplo, es quien convoca formalmente a los cardenales a Roma para consistorios o cónclaves. También es responsable de informar a los cardenales del fallecimiento del Papa. El Cardenal Tagle recibe además el título de Obispo Suburbical de Ostia, que ostentará simultáneamente con el de Obispo de Albano.