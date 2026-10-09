El cardenal Tagle ahora es decano del Colegio Cardenalicio

Figura central en la Curia Romana desde su nombramiento en 2019 como Prefecto de la entonces Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el dicasterio encargado de los territorios de misión, el Cardenal Tagle ha sido elegido Presidente del Colegio Cardenalicio por sus colegas cardenales-obispos para un mandato de cinco años, renovable una vez. Este cargo es esencialmente el de coordinador. Por ejemplo, es quien convoca formalmente a los cardenales a Roma para consistorios o cónclaves. También es responsable de informar a los cardenales del fallecimiento del Papa. El Cardenal Tagle recibe además el título de Obispo Suburbical de Ostia, que ostentará simultáneamente con el de Obispo de Albano.

El Papa León XIV aceptó la renuncia del cardenal Giovanni Battista Re al cargo de decano del Colegio Cardenalicio, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 8 de octubre de 2026. El cardenal italiano, de 92 años, es sucedido en este puesto estratégico por el cardenal Luis Antonio G. Tagle, de Filipinas, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. El cardenal, de 69 años, cuya elección por los cardenales-obispos fue aprobada por el Papa, asume ahora la presidencia del Colegio Cardenalicio.

Luis Antonio Tagle nació en Manila, Filipinas, en el seno de una familia católica. Su padre descendía de la aristocracia española que antaño gobernó Filipinas, mientras que su madre provenía de una familia china que se vio obligada a abandonar China. Influenciado en su juventud por la figura de Pablo VI, fue ordenado sacerdote en 1982, antes de estudiar teología en Washington y especializarse en el Concilio Vaticano II.

Tras regresar a Filipinas, en 1991 fue nombrado rector del seminario de Imus, su diócesis natal. En 1997, Juan Pablo II lo designó miembro de la Comisión Teológica Internacional y al año siguiente tuvo su primera experiencia en Roma como experto en el Sínodo sobre Asia. En 2001, el pontífice polaco le confió la dirección de la diócesis de Imus, que gobernó durante diez años con notable dinamismo.

Un punto de inflexión se produjo en 2011, cuando Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Manila a los 54 años. Permaneció allí durante ocho años, y su carisma fue reconocido dentro de la Iglesia, pero su discreción política generó críticas. Su relativo silencio respecto a los abusos del régimen del presidente Rodrigo Duterte le valió el apodo de "el cardenal silencioso" entre algunos miembros de la Iglesia local.

Sin embargo, el Arzobispo de Manila se está consolidando gradualmente como una figura clave en Asia y el mundo. Fue nombrado cardenal por Benedicto XVI en otoño de 2012, y sus lágrimas al recibir el birrete cardenalicio fueron vistas en todo el mundo. Este cardenal, de gran emotividad y con facilidad para desenvolverse ante los medios, despertó considerable interés durante el cónclave de 2013. Dos años después, recibió al Papa Francisco en su país para una gira que congregó multitudes sin precedentes. La misa celebrada por el Papa argentino en la pista del aeropuerto de Manila se considera la más multitudinaria de la historia, con seis millones de fieles presentes.

Un cardenal reconocido en el escenario mundial

Gracias a su extensa labor de campo con migrantes en Asia y víctimas de desastres naturales, el cardenal fue nombrado presidente de Caritas Internationalis, la red central de organizaciones benéficas de la Iglesia, en mayo de 2015. Fue reelegido para un nuevo mandato en 2019. Este cargo le llevó a viajar por el mundo y a trabajar incansablemente en favor de los migrantes.

El 8 de diciembre de 2019, el Papa Francisco lo convocó a Roma para un puesto clave, muestra de la confianza que depositaba en él. Lo nombró Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. De esta manera, el filipino se encontró al frente de uno de los dicasterios más importantes de la Curia, a cargo de territorios de misión, especialmente en África, Asia y algunas zonas de Sudamérica. El pontífice argentino lo elevó a la orden de cardenal-obispo en 2020.

Sin embargo, en los años siguientes, el cardenal filipino enfrentó dificultades. La reestructuración del Dicasterio para la Evangelización lo dejó sin un cargo oficial durante la mayor parte de 2022. Su función como pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización (el Papa mismo es teóricamente el prefecto de este dicasterio) finalmente se incluyó en los boletines de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, pero sin que su mandato estuviera claramente definido.

En un giro inesperado de los acontecimientos, en noviembre de 2022, una auditoría llevó a la intervención de Caritas Internationalis, organización de la que era presidente. Antes de que los delegados de Caritas se reunieran en Roma, el cardenal tuvo que leer personalmente el decreto que ponía fin a su mandato. Una fuente vaticana lo describió como una «humillación» y una «pesada carga para él».

En consecuencia, se cuestiona su capacidad de gobernar, a pesar de que su posición sigue siendo importante dentro del aparato papal. El cardenal Tagle participa en el cónclave de 2025, y es él quien entrega el Anillo del Pescador al papa León XIV durante su misa de instalación en la Plaza de San Pedro el 18 de mayo de 2025.

El cardenal Re se retira a los 92 años

El cardenal Giovanni Battista Re, de 92 años, ocupaba el cargo desde el 18 de enero de 2020. Elegido para un mandato de cinco años, el Papa Francisco lo prorrogó en enero de 2025 hasta nuevo aviso. Esta decisión se interpretó como un deseo del papa argentino, quien padece problemas respiratorios, de facilitar una posible transición a su sucesor. Si bien el Vaticano utilizó el término "renuncia" en su comunicado oficial del 8 de octubre, se trata más bien de reconocer la finalización de su mandato que de una renuncia formal.

Tras haber ingresado al servicio de la diplomacia de la Santa Sede bajo el pontificado de Juan XXIII, este prelado de gran experiencia, a quien el pontífice argentino apreciaba por su lealtad y energía a pesar de su avanzada edad, fue una figura clave en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se desempeñó como Sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el tercer funcionario de mayor rango del Vaticano, de 1989 a 2000, y luego como Prefecto de la Congregación para los Obispos de 2000 a 2010. Fue creado cardenal en 2001, al mismo tiempo que el cardenal Bergoglio, el futuro papa Francisco.

El cardenal Re desempeñó un papel significativo en el período de transición tras la muerte del Papa Francisco, presidiendo, entre otros servicios, su funeral el 26 de abril de 2025, donde su homilía fue ampliamente reconocida y apreciada. También presidió las congregaciones generales de cardenales que permitieron evaluar el pontificado del difunto papa y elegir a su sucesor. Sin embargo, no participó en el cónclave propiamente dicho, ya que había superado el límite de edad de 80 años el 30 de enero de 2014. El cardenal Pietro Parolin, quien asumió la presidencia del cónclave por su antigüedad entre los cardenales-obispos electores, podría haber sido considerado un candidato plausible para convertirse en decano del Colegio Cardenalicio.