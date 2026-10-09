“Cuando experimentas una pérdida, te das cuenta de lo frágil que es la vida”

"No entiendo por qué alguien ocultaría un embarazo solo porque existe la posibilidad de que no termine bien. Si no termina bien, necesitas aún más apoyo". Tras dos pérdidas espontáneas, esta pareja habla sobre el duelo y el milagro de la vida

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Mihaela y David Bregar se conocieron en los scouts. Mihaela cuenta entre risas que lo primero que le llamó la atención de David fueron sus músculos, y él añade que enseguida la encontró atractiva. Como coincidieron en la misma habitación, empezaron a tener largas conversaciones nocturnas en las que se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Al regresar del campamento, se encontraron con un segundo confinamiento debido a la pandemia. Así que, durante los meses siguientes, se escribieron cartas dos veces por semana y chatearon por Internet.

Hoy, están felices de que su relación se haya basado en la conversación desde el principio. Mihaela trabaja como maestra de educación especial en una escuela primaria y David trabaja en el negocio familiar.

Dicen que al principio de su relación hablaban hasta cuatro horas al día. ¿De qué hablaban?

Mihaela: De muchas cosas, pero a menudo la fe era el tema principal. Era muy importante para ambos, pero la veíamos de forma muy diferente. En aquel entonces, David era particularmente apegado a la misa tradicional en latín, con la que yo no estaba familiarizada en absoluto. Eso me preocupaba.

Cuando éramos novios, me preguntaba mucho cómo criaríamos a nuestros hijos, cómo iríamos a misa juntos... Hoy pienso diferente. Lo que importa es solo mi relación con Dios, no la de David. Por supuesto, también vivimos nuestra fe juntos, a través de las fiestas, las costumbres y la oración, pero yo soy responsable de mi relación con Dios.

David: Ambos teníamos ideas sobre cómo serían nuestras vidas después del matrimonio, y yo pensaba que coincidían bastante. Me atraen los extremos, las cosas fuera de lo común. Por ejemplo, cuando supe de los amish, escuché podcasts sobre ellos y le expliqué a Mihaela cómo sería vivir sin electricidad. Se quedó absolutamente asombrada. 😊 Vi libertad en eso.

Mihaela: Debatimos durante horas sobre esas posibilidades. Por primera vez en mi vida, aprendí a defender mis ideas, pero al mismo tiempo, siempre sentí que estábamos en desacuerdo. Tuve que darme cuenta de que David simplemente me estaba explicando su punto de vista y que no había nada de malo en que yo lo viera de otra manera.

¿Así que también tuviste que aprender a discrepar?

David: No quería ceder solo para estar de acuerdo. Me ayudó escuchar a Mihaela y comprender mejor su punto de vista. No puedo obligarla a estar de acuerdo conmigo, pero sí puedo defender mi postura. Con el tiempo, también nos dimos cuenta de que algunas cosas simplemente no son tan importantes.

Mihaela: Cuando planeábamos nuestra boda, incluso teníamos ideas diferentes sobre cómo debía ser la Misa. Al final, simplemente le pedimos al Espíritu Santo que nos ayudara a casarnos. Significó mucho para mí que David siempre estuviera dispuesto a escuchar mi opinión. Sabía que podía adaptarme hasta cierto punto, pero no a todo.

Luego se casaron. ¿Qué crees que es lo mejor del matrimonio?

David: Que nos acostamos juntos y nos despertamos juntos. Valoro mucho cuando vemos el amanecer por la mañana o las estrellas por la noche. La sexualidad también es muy hermosa en el matrimonio, lo que nos ha unido aún más. También me gusta que nuestros roles se hayan dividido de forma bastante natural. Mihaela se encarga de la casa, a mí me gusta ir al taller y ocuparme del trabajo físico más duro.

Nos costaría mucho funcionar el uno sin el otro. Cuando era más joven, nunca dije que quería una novia; quería una esposa. Y ahora la tengo. Pero el matrimonio es un proceso continuo, siempre hay margen de mejora.

Mihaela: Ahora valoro mucho nuestros domingos: preparo sopa de carne, vamos juntos a Misa y estamos en casa. Ahora entiendo lo que significa tener nuestro propio hogar.

Lo que admiro de David es la rapidez con la que adopta nuevos hábitos. Escucha un podcast y se entera de que es buena idea empezar la mañana con luz solar. A la mañana siguiente, entro en el salón y David ya está sentado al sol. 😊 Su flexibilidad mental también me inspira mucho.

Entonces llegó Karolina. Mihaela, dices con toda franqueza que el primer año de maternidad no fue fácil.

Mihaela: En realidad no. Me di cuenta de que necesitaba tiempo para mí. Estaba casi siempre con Karolina, y al mismo tiempo seguía estudiando. Como madre, una parte de tu mente está siempre en otro lugar: ¿dormirá el niño?, ¿tiene hambre?, ¿qué necesita?... Realmente necesitaba el apoyo de David.

Cuando dejé de amamantar, incluso sentí por un tiempo que Karolina ya no me necesitaba. Tuve una buena baja por maternidad, pero ahora mi trabajo me ayuda a estar más conectada con Karolina. Necesito a la gente, me gusta organizar cosas y necesito esa parte de mí. Cuando la encuentro en el trabajo, puedo estar mucho más presente con ella por la tarde.

David: Creo que a Mihaela le gusta recibir comentarios. Cuando hace algo por alguien, significa mucho para ella ver que se nota. Pero con un bebé, casi nunca se da esa oportunidad: le das de comer y se duerme, así que significaba mucho para ella que yo me fijara incluso en las cosas más insignificantes.

Pero no diría que Karolina haya trastocado nuestra relación. Se ve más afectada por los periodos en los que trabajo mucho o Mihaela tiene algún proyecto exigente. Karolina ha aportado muchas cosas buenas a nuestra relación. Por la noche, cuando nos acurrucamos juntos, creo que hay muchas más ventajas.

Mihaela: Un niño también abre un montón de temas nuevos para conversar. Cuando un niño llora en medio de la iglesia, los padres se miran y tienen que decidir qué hacer al instante. Luego uno puede pensar: la próxima vez reaccionaré diferente, la próxima vez lo haremos de esta manera. Uno aprende algo constantemente.

David: La paternidad también te enseña a asumir la responsabilidad de tus actos. Puedo enfadarme con mi hija porque se equivocó, pero también debo preguntarme si le he puesto límites lo suficientemente claros. Si Karolina se equivoca, como su educador, también soy responsable hasta cierto punto. Incluso en la educación, se ve lo diferentes que somos. Mihaela puede ser más enérgica y se enfada con más facilidad, mientras que yo puedo ser demasiado permisivo. Intento lograr mucho a través del juego, y claro, entonces todo lleva mucho más tiempo...

Mihaela: Me cuesta mucho ceder. Cuando digo algo y Karolina decide no obedecer, me enfado enseguida y entonces competimos para ver quién se rinde primero. Descubro facetas de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Es bonito ver todo lo que puede hacer sola. Ahora, por ejemplo, le dejo la ropa a una altura que le permite vestirse sola. Creo que es importante enseñarle independencia.

Tu maternidad también estuvo marcada por dos pérdidas por aborto espontáneo. ¿Cómo las viviste?

Mihaela: La primera ocurrió justo después de casarnos, alrededor de la cuarta semana. Si no me hubiera hecho una prueba, probablemente ni siquiera habría sabido que estaba embarazada. Estábamos empezando a ilusionarnos, y entonces ocurrió el aborto espontáneo. Fue un momento de gran alegría, seguido de un momento de gran tristeza. Cuando me quedé embarazada de Karolina, no dejaba de preguntarme si todo estaría bien. Curiosamente, con mi tercer embarazo, casi nunca volví a pensar en el aborto espontáneo. Era optimista y les conté a mis compañeros de trabajo muy pronto que estaba embarazada.

Lamentablemente, en la siguiente revisión, se observó un hematoma y el bebé no crecía como debía. En ese momento, pensé: "¿Por qué se lo conté a todos?". Cuando comenzó el sangrado, estaba en la décima semana. Esta vez, también sentí físicamente lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, sentí con mucha fuerza lo poco que controlamos nuestras vidas. Un hijo no es algo que te pertenezca. Es un regalo, un regalo puro. Hoy, me asombra mucho más que un niño venga al mundo, crezca y viva. Cuando experimentas una pérdida, te das cuenta de lo frágil que es todo.

¿Qué importancia tuvo para ti poder hablar de tu pérdida con otras personas?

Mihaela: Muchísima, porque entonces vi cuántas personas habían pasado por algo similar. Mis compañeros me paraban en el pasillo, me llamaban y me contaban sus historias. Cuando volví al trabajo, la gente sabía por qué había estado ausente y recibí mucho apoyo. No entiendo por qué alguien ocultaría un embarazo solo porque existe la posibilidad de que no termine bien. Si no termina bien, necesitas aún más apoyo.