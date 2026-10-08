Tras una emotiva despedida, el actor de 'The Chosen' tendrá la oportunidad de volver a empezar. ¡Y no nos quejamos!

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La última publicación de Jonathan Roumie en Instagram comienza con algo bastante dramático:

“Esto es todo. Por fin. No, en serio. Creo.”

Probablemente se podría perdonar al querido protagonista de The Chosen por añadir esa última aclaración. Hace apenas unas semanas, el actor católico anunció que había filmado su última escena como Jesús, poniendo así un emotivo final a ocho años interpretando a Cristo en la exitosa serie.

Pero entonces llegó el final del rodaje. Otra despedida. Y el domingo pasado, Roumie se encontró de nuevo en el set de grabaciones, vestido de Cristo, mientras la inquietante música de John Debney llenaba el espacio a su alrededor. Allí lo esperaba Annie Leibovitz, la fotógrafa de fama mundial, para fotografiarlo.

Para Roumie, parece que este fue el momento en que finalmente asimiló la realidad de su partida. "Lo sentí en lo más profundo de mi ser", compartió, "que no solo había pronunciado su último discurso y filmado su última escena, sino que estaba pasando su último día en lo que él llamó el 'lugar sagrado' que lo había conectado con la serie de televisión que cambió su vida".

Y qué mejor manera de pasarlo: Leibovitz es responsable de algunos de los retratos más reconocibles del último medio siglo, fotografiando a figuras que van desde John Lennon y la reina Isabel II hasta el Papa Francisco. Roumie describió la experiencia de ser fotografiado por ella como Cristo, con la música de Debney sonando a su alrededor, como algo "a la vez trascendente y de otro mundo".

“Por un momento, me quedé completamente sin palabras”, admitió. Pero entonces apareció un destello del Roumie que sus seguidores conocen bien: “Parece que este último mes ha sido una constante para mí”.

¿Un último adiós?

¡Es Jonathan, de verdad! Cuando el actor publicó en septiembre sobre el rodaje de su última escena, le costó encontrar las palabras para expresar lo que significaba para él dejar The Chosen. Esta vez, sin embargo, parecía menos preocupado por encontrar las palabras perfectas y más abrumado por cómo se habían desarrollado estos últimos días.

Su relación con el personaje se remonta incluso a antes de los ocho años de The Chosen. Roumie ha interpretado a Jesús durante 12 años gracias a su colaboración creativa con el creador de la serie, Dallas Jenkins. Durante ese tiempo, un proyecto televisivo financiado mediante micromecenazgo se convirtió en un fenómeno mundial, y el papel cambió el rumbo de la vida de Roumie.

Quizás eso explique por qué su descripción del set como "tierra sagrada" no suena a hipérbole propia de un actor. Más allá de las cámaras, el vestuario y la escenografía, este era también el lugar donde pasó años intentando plasmar la esencia misma de su fe católica.

Su última experiencia allí no fue otra escena dramática, sino una semana dedicada a crear fotografías junto a Leibovitz, el reparto y el equipo técnico que habían compartido la experiencia con él. "Una colaboración divina, sin duda", así la describió.

Roumie fue igualmente claro sobre de dónde creía que provenía el inesperado regalo final.

“Dios, en su bondad, es profundamente misterioso y deliberadamente dulce. Los dones que nos ha concedido en estos últimos momentos de la etapa más importante de nuestras vidas superan cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar”.

No podemos evitar sentir que hay una hermosa ironía en todas estas despedidas repetidas; después de todo, la propia serie The Chosen se acerca a un final que los cristianos creen que no fue un final en absoluto.

La última temporada llevará a los espectadores a la Resurrección. Y Roumie, al despedirse de lo que podría ser su último día de rodaje, parecía tenerlo muy presente.

“Espero que nos acompañen esta temporada mientras nos acercamos al final de esta historia... que en última instancia es el comienzo de otra”.