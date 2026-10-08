Para que una confesión sea válida ¿debe ser detallada?

La confesión sacramental es insustituible para que Dios perdone nuestros pecados, pero ¿es necesario dar muchos detalles sobre la falta cometida? Te explicamos

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La confesión es un sacramento que devuelve la vida espiritual que se pierde con el pecado grave o mortal. Pero surge una duda: para que sea válida y que Dios perdone todos mis pecados, ¿tengo que dar al sacerdote todos los detalles de mi falta?

¿Por qué debo decirle al padre mis pecados?

En primer lugar, respondamos la pregunta sobre decir al sacerdote los pecados. Esta fue una orden directa del Señor Jesús, tal como describe san Juan lo que ocurrió el día de la Resurrección:

"Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 'Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos" (Jn 20, 22-23).

¿De qué otro modo podría saber el confesor los pecados del penitente? es necesario, por tanto, que los escuche de viva voz de quien se acerca a reconciliarse. El Catecismo de la Iglesia católica dice que "la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento" (CEC 1424).

¿Debe ser muy explicita?

Ahora bien, ¿qué tan detallada debe ser la explicación dada? Volvamos al Catecismo:

"En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo (cf Ex 20,17; Mt 5,28), pues, a veces, estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos (Concilio de Trento: DS 1680)" (CEC 1456).

Como acabamos de leer, hay que "enumerar" todos los pecados mortales. No dice "explicar a profundidad cada pecado".

También el Código de Derecho canónico menciona:

988 § 1. El fiel está obligado a confesar según su especie y número todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente por la potestad de las llaves de la Iglesia ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente.

Lo necesario para imponer la penitencia

Sin embargo, hay que aclarar que el sacerdote podrá hacer algunas preguntas al fiel para imponer la penitencia, por eso explica el Catecismo:

"La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos".

Así es que, cuando hagas tu examen de conciencia, piensa cuántas veces has cometido el pecado y en qué circunstancias se realizó, sin necesidad de dar al sacerdote un recuento extenso de la historia.