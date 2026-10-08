Misionero en Madagascar: el camino hacia la felicidad

Un misionero esloveno habla sobre la alegría de la gente en Madagascar, la ayuda tras un gran incendio y por qué para él es importante que cada persona pueda aportar lo que pueda

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"Nuestra gente es pobre, pero a pesar de eso siempre sonríe", dice el misionero Janez Mesec al hablar de las personas con las que vive en Madagascar. Su alegría siempre lo motiva y lo hace reflexionar. Se alegran incluso de las cosas más pequeñas, pero él admira en ellos algo más profundo: la confianza con la que aceptan la vida, incluso cuando es difícil.

Esto no significa que no haya dificultades. Mesec también habla del dolor por la pérdida de seres queridos y de las familias que necesitan ayuda para poder sobrevivir. Justo junto a ellos, se ha preguntado una y otra vez qué tipo de ayuda realmente beneficia a una persona.

El sentido de la vida

Cuando fallece uno de los habitantes del pueblo, saben demostrar lo que significa la ayuda mutua. El dolor se manifiesta abiertamente y la gente lo expresa sin reservas; luego, juntos se encargan de todo lo que hay que preparar para la despedida. Los ritos funerarios tienen un gran significado para ellos. En su forma de ver la muerte, también se reconoce la convicción de que la vida no está únicamente en manos del ser humano.

"Están convencidos de que la vida tiene sentido. Pero también saben que no son dueños de la vida y que Dios es el Creador, quien da la vida y también la quita", dice. Como sacerdote, desea acercar a esta confianza el mensaje cristiano sobre la muerte y la resurrección de Jesús: que la vida no termina con un viaje hacia lo desconocido, sino con la esperanza de un encuentro con Dios, donde nos esperan el amor, la alegría y la felicidad. "Me gusta transmitirles la idea de que, con las buenas obras, allanamos el camino hacia una eternidad feliz".

El trabajo da dignidad

A veces, la respuesta es clara: primero hay que garantizarles comida a las personas. Así fue después del gran incendio en el lugar donde trabaja. "Trajimos un camión lleno de arroz; repartimos cinco toneladas de inmediato, en un solo día", recuerda. La gente estaba agradecida por la ayuda.

Sin embargo, ese tipo de respuesta está destinada a situaciones de extrema necesidad. En su trabajo diario, Mesec se esfuerza para que las personas no dependan únicamente de lo que alguien les dé, sino que puedan ganarse el sustento para sus familias por sí mismas.

"La dignidad del ser humano consiste en poder mantenerse a sí mismo y a su familia, a sus hijos. Al no atarlo a ti, le haces saber que lo respetas".

Por eso, en la misión se ofrecen diferentes trabajos: unos barren el patio, otros cargan piedras o arena, cortan leña o ayudan en otras tareas. No es necesario que una persona tenga formación para poder contribuir de manera útil. Lo importante es que su trabajo sea reconocido y remunerado.

Mesec cuenta que las mujeres ganan aproximadamente un euro por unas horas de trabajo por la mañana. Con ese dinero pueden comprar arroz y regresar a casa con la sensación de haber provisto ellas mismas para su familia. "Cuando terminan de trabajar, regresan a casa con alegría y orgullo", dice.

Todo trabajo cuenta

Le conmueve especialmente la historia de un amigo que todos los días barre la iglesia y el patio de la misión. Realiza este trabajo con regularidad y gran alegría, y Mesec le da algo de dinero para comida.

"Barre la iglesia y el patio con mucho entusiasmo. Todos los días, día tras día. Ese es su trabajo", cuenta el misionero.

Es precisamente en esta sencilla historia donde se refleja su visión de la ayuda. Quiere darle a la persona la oportunidad de hacer lo que puede y recibir una remuneración por ello. "Si trabajan, son iguales a los demás", subraya al referirse a personas cuyas capacidades son diferentes, pero que todas merecen respeto.

"Ante todo, soy sacerdote"

¿Qué es lo que, después de todos estos años, sigue llevando a Janez Mesec hacia la gente de Madagascar? Su respuesta es la misión.

Ya antes tenía el deseo de ir a las misiones, pero para él era importante que también lo enviaran allí. Cuando, después de diez años en las misiones, el obispo lo llamó para que regresara a Eslovenia, volvió y trabajó como párroco durante dos años. Más tarde, cuando se presentó la oportunidad, partió de nuevo con alegría hacia Madagascar.

Allí ve que aún hay muchas necesidades y trabajo por hacer antes de que los sacerdotes locales puedan asumir más responsabilidades. Ayudar a las personas es una parte importante de su día a día, pero él mismo entiende su misión, ante todo, a través de su vocación sacerdotal.

Precisamente la experiencia de su regreso le dejó aún más claro lo importante que es para él no entender su trabajo solo como la realización de un deseo personal. "Para mí fue fundamental el hecho de haber sido enviado", subraya. Incluso cuando regresó a Madagascar, lo hizo a un lugar donde vio una gran necesidad de sacerdotes y de un trabajo que algún día pudieran continuar los lugareños.

"Lo esencial es que soy sacerdote, que traigo el mensaje de Jesucristo", dice. Para él, ayudar a las personas y anunciar el Evangelio van de la mano.