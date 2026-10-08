Evita llamar la atención a tu hijo en estos momentos

¿Sabías que hay momentos del día que debes evitar para corregir a tu hijo? Descubre cómo proteger su bienestar emocional con una crianza más consciente

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Educar a un hijo es un proceso constante de guía y corrección, pero la efectividad de nuestras palabras no solo depende de lo que decimos, sino de en qué momentos lo decimos. En la crianza consciente, el tiempo y el entorno no son detalles menores: son la clave para que un mensaje se transforme en un aprendizaje real o en una fuente innecesaria de estrés.

Desde la neuropsicología infantil se señala que la receptividad de un niño está directamente vinculada a su estado emocional y fisiológico. Por ello, existen ciertos momentos clave del día en los que la prioridad no debe ser la disciplina, sino el acompañamiento y la contención. Aquí te mostramos cuáles.

1 En la hora de la comida

El comedor y las horas de comida son considerados espacios en los que las familias pueden conectar, compartir y conversar, por eso la mesa es un espacio para disfrutar de los alimentos, pero también de la compañía y de los buenos momentos.

Evita reclamar o llamar la atención a tu hijo mientras están comiendo.

2 Al momento de levantarse

Este es un momento en el que tu hijo debe sentir que está seguro en casa y que puede comenzar de manera positiva el día.

Una discusión apenas se levante podría alterar su comportamiento el resto del día. Además, su mente aún no cuenta con entera claridad estando recién levantado. Debemos permitir que los niños se despierten completamente y que vayan aclarando su mente.

3 Antes de dormir

De la misma manera que al despertar, la rutina para dormir debe ser respetada. No es recomendable corregirlo una vez que el niño está en su cama, lugar donde expresa su cansancio y comienza a procesar todo lo que vivió durante el día. Tu hijo debe acostarse sintiéndose querido y con tu bendición para un buen descanso, no con un reclamo.

4 Cuando esta triste

No todos los llantos son un berrinche. A esta edad están comenzando a entender sus emociones y a regularlas por sí mismos; por ello, durante la infancia, la única manera que conocen para expresar emociones desagradables es el llanto.

En estos momentos, en los que están teniendo problemas para regular sus emociones, no hay claridad mental, atención y disposición para entender tu corrección.

5 Inmediatamente después de un accidente

Si el niño tiró un vaso, se cayó por correr o rompió algo sin intención, el susto ya cumplió la función de alerta. Regañarlo en ese instante incrementa la culpa y el miedo a acudir a sus padres en momentos de peligro real.

6 Frente a otras personas o en público

Corregir a un niño delante de sus compañeros, familiares o desconocidos activa mecanismos de vergüenza y humillación social. Esto destruye su autoestima y centra su atención en defenderse del entorno en lugar de reflexionar sobre su conducta.

7 Cuando estás enojado

Los especialistas insisten en que si el padre o la madre están sintiendo ira, no es momento de corregir. La autorregulación del adulto es el modelo del niño; corregir con rabia transmite agresión, no disciplina.

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