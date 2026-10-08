«El mundo entero está presente en sus aulas»: León XIV en las universidades pontificias

El jueves por la noche, cientos de profesores y estudiantes de las veintidós universidades pontificias romanas asistieron a una misa en la Basílica de San Pedro para dar inicio al año académico. Estas universidades, institutos y facultades desempeñan un papel fundamental en la formación de numerosos sacerdotes, así como de laicos de todo el mundo, al ofrecer programas de teología, filosofía y estudios bíblicos.

Durante la misa inaugural de las Universidades Pontificias, León XIV elogió estos lugares "de encuentro, intercambio y enriquecimiento mutuo entre diversas sensibilidades, culturas y tradiciones" el 8 de octubre de 2026. El pontífice estadounidense-peruano subrayó que el "estudio" es un "servicio prestado a la fe y a la verdad".

León XIV recordó que el "estudio" es un "servicio prestado a la fe y a la verdad" durante la misa inaugural de las Universidades Pontificias

"En todas las épocas abundan los falsos maestros", señaló el pontífice en su homilía. Estos individuos "explotan el fervor religioso para su propio beneficio" y fomentan "la radicalización de ciertos aspectos de la enseñanza recibida", advirtió.

Ante estos falsos maestros, el estudio es un servicio a la fe y a la verdad, afirmó el Papa número 267. Hacer preguntas, tanto para uno mismo como para los demás, es una parte esencial del camino de la fe, continuó. El pontífice afirmó que la Iglesia tiene la responsabilidad de promover la reflexión científica y la mediación cultural, que permiten preservar el tesoro de la revelación.

El pontífice advirtió sobre las "desviaciones" que pueden "desviar la atención y la energía" de estudiantes, investigadores y docentes: "la rutina, la ambición, las rivalidades". Les aconsejó "volver al corazón" y "cultivar la amistad en la universidad".

"No se limiten a sentarse uno al lado del otro"

Haciéndose eco de una imagen utilizada en su encíclica Magnifica humanitas, León XIV hizo un llamamiento a "construir la ciudad en la que Dios desea habitar". "Todos tenemos un papel que desempeñar en esta tarea", afirmó, e instó a cuidar de aquellos "que se enfrentan a la fragmentación del conocimiento y al impacto de las nuevas tecnologías en la mente humana".

El estudio de la teología "sigue iluminando la labor de todos" al situarse en "la encrucijada de distintos campos del saber", afirmó. Hizo hincapié en la vocación particular de la "comunidad eclesial de Roma", llamada a "servir a todo el catolicismo" al ser "un lugar de encuentro, intercambio y enriquecimiento mutuo entre diversas sensibilidades, culturas y tradiciones".