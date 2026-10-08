«El mundo entero está presente en sus aulas»: León XIV en las universidades pontificias

León XIV recordó que el "estudio" es un "servicio prestado a la fe y a la verdad" durante la misa inaugural de las Universidades Pontificias
Durante la misa inaugural de las Universidades Pontificias, León XIV elogió estos lugares "de encuentro, intercambio y enriquecimiento mutuo entre diversas sensibilidades, culturas y tradiciones" el 8 de octubre de 2026. El pontífice estadounidense-peruano subrayó que el "estudio" es un "servicio prestado a la fe y a la verdad".
El jueves por la noche, cientos de profesores y estudiantes de las veintidós universidades pontificias romanas asistieron a una misa en la Basílica de San Pedro para dar inicio al año académico. Estas universidades, institutos y facultades desempeñan un papel fundamental en la formación de numerosos sacerdotes, así como de laicos de todo el mundo, al ofrecer programas de teología, filosofía y estudios bíblicos.