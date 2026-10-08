Dos oraciones por unas misiones con muchos frutos

El Papa León XIV invita a rezar en el centenario del DOMUND por la unidad de los misioneros. Aquí tenemos dos oraciones por las misiones

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En una misión -de una parroquia cercana, en un país lejano, con tu propia familia,…-, puedes propiciar sus buenos frutos de muchas maneras. Una de ellas es pedírselos a Dios, que es quien regala la fecundidad.

El Papa León XIV propone una oración para unas misiones con los mejores resultados. La ha publicado Obras Misionales Pontificias ante el centenario del DOMUND.

Oración

Padre santo,

concédenos ser uno en Cristo,

arraigados en su amor que une y renueva. Haz que todos los miembros de la Iglesia

estén unidos en la misión,

dóciles al Espíritu Santo,

valientes en dar testimonio del Evangelio,

anunciando y encarnando cada día tu amor fiel por cada criatura. Bendice a los misioneros y misioneras,

apóyalos en su esfuerzo,

presérvalos en la esperanza. María, Reina de las Misiones,

acompaña nuestra labor evangelizadora

en todos los rincones de la tierra;

haznos instrumentos de paz

y haz que el mundo entero

reconozca en Cristo la luz que salva.

Amén.

Unidos

El Domund (DOmingo MUNDial de las misiones) es el día internacional en el que la Iglesia católica reza especialmente por la causa misionera y organiza una colecta para cooperar con ella.

Este 2026 se celebra el 18 de octubre con el lema “Uno en Cristo, unidos en la misión”.

Durante todo el mes, los católicos recuerdan especialmente que “cuanto más unidos estemos a Jesús, más unidos estaremos entre nosotros, y podremos cumplir la misión por Él encomendada”.

En España, el espíritu misionero que ha llevado a millones de personas a evangelizar por todo el mundo durante siglos, está renovado con la reciente visita del Papa al país.

La presencia de León XIV, sus gestos y sus palabras encendieron en muchos el deseo de unirse más a Cristo a través de la escucha de su palabra, de la oración y de los sacramentos.

En esta línea, los creadores de “Alza la mirada”, el himno que acompañó la visita papal a España, han dedicado una canción a los 100 años del DOMUND.

Titulada “Envíame a mí”, expresa la llamada cristiana al envío y una respuesta que puede cantarse, rezarse y compartirse. Y sirve también como oración para unas misiones con muchos frutos:

Envíame a mí