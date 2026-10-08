Cumbre vaticana sobre la familia: la compleja realidad que afrontan las familias

"Diez años después de la promulgación de Amoris Laetitia, la experiencia del Sínodo sigue interpelándonos: no existe un único estereotipo de la familia ideal", afirmó el cardenal indio Filipe Neri Ferrão en su discurso en el Aula Pablo VI. El arzobispo de Goa y presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia observó que las familias, por el contrario, constituyen "un complejo mosaico de realidades diversas, marcadas por alegrías, esperanzas, luchas y heridas".

Tras la inauguración del encuentro ayer en presencia del Papa, los 186 participantes, organizado diez años después de la publicación de la exhortación apostólica de Francisco, Amoris Laetitia, se centran este jueves en "las realidades, la belleza y los retos que presentan las familias hoy", primer tema del congreso. León XIV no participó en los debates, ya que tenía la mañana dedicada a cinco citas de su agenda oficial.

El segundo día de la cumbre vaticana sobre la familia, el 8 de octubre de 2026, los participantes coincidieron en la "compleja realidad" que afrontan las familias. "No existe un único estereotipo de la familia ideal", afirmó el cardenal indio Filipe Neri Ferrão

"Nuevas formas de asociación y convivencia"

El cardenal Ferrão expuso la situación de las familias en Asia, donde "las familias tradicionales extensas y conyugales están siendo reemplazadas cada vez más por hogares nucleares más pequeños". Destacó, en particular, el surgimiento de "nuevas formas de pareja y convivencia [...], en un contexto de cambios en la concepción del género y las relaciones en las zonas urbanas".

El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, se dirigió a la asamblea y habló de las numerosas familias "abrumadas por la incertidumbre económica, las presiones culturales e ideológicas, la fragmentación social y la inestabilidad política". Asimismo, denunció "las devastadoras consecuencias de las guerras y los conflictos armados" para las familias.

El profesor Vincenzo Rosito, docente de filosofía política y social en el Instituto Juan Pablo II de Ciencias del Matrimonio y la Familia, se centró en "los vínculos entre las luces y las sombras de la vida familiar". Subrayó que las convulsiones antropológicas también permiten a las familias desarrollar nuevas formas de conexión y solidaridad, especialmente en casos de separación geográfica de las parejas debido a limitaciones profesionales.

Este sentimiento se reflejó en las palabras de apertura del cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, quien animó a compartir "ejemplos concretos" y a considerar las diferencias entre las regiones del mundo. Hizo hincapié en la necesidad de identificar los recursos disponibles para las iglesias locales con el fin de "llegar a las familias".