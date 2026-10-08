Cumbre vaticana sobre la familia: la compleja realidad que afrontan las familias

El segundo día de la cumbre vaticana sobre la familia, el 8 de octubre de 2026, los participantes coincidieron en la "compleja realidad" que afrontan las familias. "No existe un único estereotipo de la familia ideal", afirmó el cardenal indio Filipe Neri Ferrão
Tras la inauguración del encuentro ayer en presencia del Papa, los 186 participantes, organizado diez años después de la publicación de la exhortación apostólica de Francisco, Amoris Laetitia, se centran este jueves en "las realidades, la belleza y los retos que presentan las familias hoy", primer tema del congreso. León XIV no participó en los debates, ya que tenía la mañana dedicada a cinco citas de su agenda oficial.
"Diez años después de la promulgación de Amoris Laetitia, la experiencia del Sínodo sigue interpelándonos: no existe un único estereotipo de la familia ideal", afirmó el cardenal indio Filipe Neri Ferrão en su discurso en el Aula Pablo VI. El arzobispo de Goa y presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia observó que las familias, por el contrario, constituyen "un complejo mosaico de realidades diversas, marcadas por alegrías, esperanzas, luchas y heridas".