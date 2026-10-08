Celulares fuera del aula: ¿puede México recuperar la atención de sus niños?

Tras el peor resultado en 20 años en la prueba PISA, México prohíbe los celulares en escuelas primaria y secundaria

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En el inicio de este ciclo escolar, los padres de familia, maestros y directivos de centros escolares de Primaria y Secundaria en México, han recibido el aviso de que no se permitirán más dispositivos celulares y tabletas dentro del aula

¿Qué fue lo que motivó esta decisión de las autoridades académicas? Informes y estudios de la UNESCO han determinado que tener un celular en el aula reduce la concentración y que se necesitan alrededor de 20 minutos para que el joven recupere la atención en su trabajo.

A la fecha, 79 países en el mundo han implementado medidas para el control de dispositivos en el aula. Aún así, un informe publicado por la UNESCO “¿Prohibir o no prohibir? Monitoreo de las regulaciones de los países sobre el uso de teléfonos inteligentes en la escuela”, recomienda a las escuelas actuar con cautela al implementar prohibiciones, pues se debe considerar el papel que la tecnología tiene en el aprendizaje.

Y es que, en México, el 70% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet. En adolescentes esta cifra se dispara al 90% a escala mundial, siendo los jóvenes de entre 15 y 24 años los más conectados del planeta.

Los hallazgos claves de la SEP

La Secretaría de Educación Pública realizó una consulta nacional los días 24 y 25 de agosto en los Consejos Escolares (CTE) de cada institución. Fue convocada para más de un millón de docentes de unas 200 mil escuelas de educación básica (Primaria y Secundaria).

La Consulta Nacional sobre Uso y Regulación de Dispositivos Digitales reveló que, en los estudiantes de Secundaria, se concentra el mayor número de posesión de dispositivos móviles en comparación con los de Primaria. Lamentablemente, el uso de celulares también incrementó el número de riesgos como violencia digital y física, exclusión y ciberacoso.

Además, basados en ciertos estudios locales, se determinó que, su uso en alumnos de nivel Primaria merma la motricidad fina y causa dependencia y adicción temprana.

La paradoja más interesante viene de las comunidades más alejadas o de escasos recursos donde, el celular es la única ventana al Internet con la que cuentan. El dilema es que, mientras los especialistas refieren que un celular en el aula es un distractor, también es, en ocasiones, la única entrada a la tecnología para algunos niños que no cuentan con acceso a computadoras desde sus escuelas tampoco.

El elefante en el salón: los niños no están aprendiendo lo suficiente

PeopleImages | Shutterstock

Los resultados de la prueba PISA mostró un bajo rendimiento escolar general en México y una preocupante caída a nivel mundial. En matemáticas y lectura México bajó 7 puntos a comparación del 2022. En Ciencias bajó 4 puntos respecto a la misma prueba anterior. En cuanto al nivel básico de comprensión lectora y de estudios, 4 de cada 10 estudiantes en México se encuentra por debajo del nivel.

El país obtuvo en general 408 puntos, su nivel más bajo en 20 años y el penúltimo lugar entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 38 países de distintas regiones del mundo (entre ellos México, España, Chile, Colombia y Costa Rica).

Entonces, ¿se puede afirmar que los malos resultados se deban al distractor del celular? El informe de la OCDE refiere que sí y afirma que las pantallas están detrás del bajo rendimiento académico, no solo en México, sino en todos sus países afiliados.

Y es que, según este informe, el uso constante y sin medida de los dispositivos móviles, lleno de estímulos visuales rápidos, dificulta que los niños y jóvenes puedan mantener su atención en algo de manera prolongada, imposibilitando la lectura y el análisis crítico de textos largos y complejos.

Lo que ningún reglamento puede resolver

4, 6 horas en el colegio sin celular pero… ¿qué sucede al regresar a casa? Es aquí donde notamos que, una prohibición escolar no resuelve la dependencia digital, el uso nocturno del dispositivo, la navegación por Internet y redes sociales sin supervisión, el aburrimiento que no se sabe tolerar, la incapacidad de vivir en el silencio o la costumbre de recibir estímulos todo el tiempo.

En mayo de este año el Papa León XIV habló justamente de educación y nuevas tecnologías: “No basta con conectar a los jóvenes a las redes digitales si luego permanecen desconectados de sí mismos, de los demás y de su propia interioridad”.

El Papa pidió recuperar silencio, la reflexión, hacerse preguntas profundas, relacionarse y aspirar a la trascendencia.

La cuestión cristiana es, entonces, la libertad interior. Preguntarnos cómo desarrollar esta capacidad de libertad en los niños y jóvenes para que no se conviertan en esclavos de los estímulos y la validación constante.

Para esto surge una virtud imprescindible, no solo para niños o adolescentes, sino para todos: La templanza, pues aunque no se trata de criar niños sin tecnología, si es bueno que aprendan a no depender de ella. Es aprender a disfrutar de algo sin convertirlo en dueño de toda nuestra atención, tiempo y emociones. Un niño que no puede separarse de la pantalla no es más libre al tener acceso ilimitado a ella y es obligación de los padres proveerles las herramientas que limiten estos accesos.

Sí, justo en esta parte los adultos tienen una gran responsabilidad. Es incoherente exigir a los niños dejar el celular, en clase o en casa, y tener a sus padres con el dispositivo en la mesa o antes de dormir, la educación digital no comienza con un reglamento, sino con el ejemplo.