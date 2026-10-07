Una multitud récord espera a León XIV en Argentina

Si bien León XIV abandonó suelo francés apenas la noche del pasado 28 de septiembre, ahora dirige su atención a otro continente. Su próxima parada: Sudamérica a principios de noviembre, donde millones de fieles se preparan para recibirlo

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León XIV se prepara para su sexto viaje apostólico, que tendrá como destino a Sudamérica. El gobierno argentino estima que siete millones de fieles de diversas regiones del país viajarán a Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

Tras su paso por Oriente Medio, África y Europa, el Papa León XIV viajará a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. Iniciará su gira sudamericana en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, antes de dirigirse a Argentina, donde estará del 8 al 11. Posteriormente, continuará su viaje a Perú, del 11 al 17, país donde residió durante casi veinte años. Está prevista una visita a Chiclayo, ciudad donde fue obispo.

Un hecho sin precedentes en Argentina desde 1987

Esta visita tiene un significado especial para Argentina: es la primera visita de un papa al país desde la de Juan Pablo II en 1987. El Papa Francisco, aunque argentino de nacimiento, no había regresado allí tras su nombramiento en 2013. Durante su viaje, León XIV visitará Buenos Aires, pero también Córdoba, en el centro del país, así como Luján, donde se encuentra uno de los principales santuarios marianos de Argentina y un importante lugar de peregrinación.

Se han habilitado varios estadios, parques, catedrales, santuarios y otros lugares de peregrinación para acoger a los fieles durante las distintas celebraciones. También se ha previsto una vigilia para jóvenes.

Más allá de las celebraciones religiosas, el Papa tiene previsto reunirse con diversas figuras institucionales, entre ellas el presidente argentino Javier Milei, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil. Estos encuentros, junto con las celebraciones, las oraciones y los intercambios con las comunidades locales, permitirán a León XIV conocer las diversas realidades sociales y eclesiásticas del país. El programa publicado por el Vaticano también incluye visitas a poblaciones más vulnerables, como un centro benéfico para personas con discapacidades múltiples y un complejo penitenciario.