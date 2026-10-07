¿Qué entienden por “divinizarse” los católicos?

La tradición católica enseña que los humanos están llamados a "divinizarse", o sea, a participar de la vida de Dios. No es metáfora ni es convertirse en Dios.

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La palabra suena extrema. La divinización —o, en la tradición teológica griega, la "theosis"— es la afirmación de que los seres humanos están llamados no solo a obedecer a Dios, ni a conocerlo desde la distancia, ni a ser recompensados por Él tras la muerte, sino a participar en la propia vida de Dios. A convertirse, en un sentido real, en divinos, en "divinizarse".

Es una de las afirmaciones más antiguas y constantes de la teología cristiana, y quizá una de las menos comprendidas en la vida católica contemporánea. La fórmula patrística lo expresa con una audacia típica de los Padres de la Iglesia: "Dios se hizo humano para que los humanos pudieran llegar a ser Dios" —una frase que aparece, en diversas formas, en Ireneo, Atanasio, Agustín e incluso Tomás de Aquino.

La Segunda Carta de Pedro lo expresa en términos bíblicos: estamos llamados a ser "partícipes de la naturaleza divina" (2 Pe 1, 4). La cuestión es qué significa esto realmente —y, lo que es más importante, qué no significa—.

Qué no es la teosis

Esta primera aclaración es quizás la más importante. La divinización no significa que el ser humano se convierta en Dios por naturaleza. Solo Dios es Dios por naturaleza: increado, infinito, autosuficiente, fuente de todo ser. Ninguna criatura puede llegar a serlo.

La distinción entre Creador y criatura no se disuelve por la gracia; más bien, si acaso, se aclara. Lo que se otorga en la divinización no es la identidad con Dios, sino la participación en Dios: un verdadero compartir la vida divina, comunicada como don, recibida como gracia, nunca poseída como un derecho o un logro.

La tradición cristiana oriental, que ha desarrollado la teología de la teosis con especial riqueza, habla de la distinción entre la esencia de Dios y las energías de Dios. La esencia divina permanece para siempre inaccesible a las criaturas.

Pero las energías de Dios —su vida, su amor, luz, bondad, tal y como irradian hacia el exterior en entrega de sí mismo— pueden compartirse genuinamente. El ser humano que se diviniza no deja de ser humano. Se vuelve más plenamente humano, elevado a un modo de existencia al que las facultades humanas naturales nunca podrían alcanzar.

La palabra griega es ἐνέργειαι (energeiai), que literalmente significa "actividades" u "operaciones", y no "fuerzas" ni "vibraciones" en ningún sentido cósmico o de la Nueva Era.

En la teología de San Gregorio Palamás, son Dios mismo actuando hacia el exterior, no algo que Dios produce y luego separa de sí mismo. Participar de las energías divinas es encontrarse con Dios genuinamente presente y entregándose a sí mismo —no un producto de Dios, sino Dios en el acto de entregarse a sí mismo—.

Lo que dice Tomás de Aquino

Tomás de Aquino, basándose en la tradición patrística e integrándola en su propia síntesis teológico-aristotélica, sitúa la divinización en la doctrina de la gracia. La gracia, para Tomás de Aquino, no es un favor divino concedido desde fuera —un indulto legal, un historial limpio—.

Es una participación real en la naturaleza divina, una cualidad infundida en el alma que la eleva por encima de su capacidad natural y la orienta hacia un fin —la visión beatífica, el conocimiento directo y el amor a Dios— que ninguna criatura podría alcanzar por sus propios medios.

Como explica el P. Gregory Pine, O.P., en su conferencia sobre Tomás de Aquino y la teosis, impartida en la Universidad de Duke en octubre de 2025 y disponible a través del Instituto Tomista, esta transformación es real, no metafórica. Por la gracia y los sacramentos, los cristianos llegan a participar genuinamente de la propia vida de Dios, creciendo hacia una comunión íntima con el Dios Trino a través de Cristo, en quien esta transformación se realiza perfectamente.

La Encarnación es el eje de todo el argumento: en Cristo, las naturalezas divina y humana están unidas en una sola persona, sin confusión y sin separación. Lo que ocurre en Cristo es el modelo de lo que la gracia realiza en el cristiano: no una fusión que destruye a la criatura, sino una unión que la perfecciona.

El término teológico para este principio elevado de acción es "gracia santificante": la gracia que santifica el alma, que la transforma desde dentro, que le confiere lo que Tomás de Aquino denomina "participatio divinae naturae", una participación en la naturaleza divina.

No se trata de algo que se añada a la persona desde fuera, como un abrigo que se pone sobre la ropa habitual. Es una transformación del principio más profundo de la existencia de la persona, que orienta la totalidad de su ser hacia Dios como su fin propio.

Cómo se manifiesta en una persona

Esta divinización no es una experiencia que se anuncie por sí misma. La tradición mística —desde las "Confesiones" de Agustín hasta la "Noche oscura del alma" de Juan de la Cruz, pasando por el "pequeño camino" de Teresa de Lisieux— sugiere que las transformaciones más profundas de la gracia suelen estar ocultas, incluso para la propia persona que las experimenta.

Con el tiempo, lo que se hace visible son los frutos: una caridad que supera lo que el afecto natural podría sostener, una paciencia ante el sufrimiento que no tiene una explicación meramente humana, una liberación de la preocupación por uno mismo que aflige a la mayoría de las vidas humanas, una capacidad de alegría que no depende de las circunstancias.

Los santos son los ejemplos más claros y legibles de la divinización. Lo que hace reconocible a un santo —la cualidad que impresiona a quienes se encuentran con ellos como algo genuinamente distinto— es una humanidad que ha sido elevada más allá de sí misma sin ser destruida.

La persona es más ella misma, más particular, más viva, no menos. La divinización no produce una santidad genérica. Produce a Francisco de Asís, Catalina de Siena, Tomás Moro, Josefina Bakhita: cada uno irreductiblemente él mismo, cada uno con la marca inconfundible de una vida humana específica transformada por la gracia desde dentro.

Los sacramentos como camino ordinario

Los medios habituales mediante los cuales se transmite esta transformación son los sacramentos. El bautismo es el comienzo: la infusión de la gracia santificante, la implantación de las virtudes teologales —la fe, la esperanza y la caridad— y la incorporación al Cuerpo de Cristo.

La Eucaristía es el alimento constante de esta vida: la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, en la que la unión entre el creyente y Dios se profundiza en cada celebración. La confesión restaura lo que el pecado ha dañado. La confirmación fortalece.

Toda la economía sacramental es, en este horizonte, un programa sostenido de divinización: la forma habitual que tiene la Iglesia de hacer accesible la teosis a la gente corriente en sus vidas cotidianas.

Por eso, para Tomás de Aquino y para la tradición que le sigue, la vida sacramental no es un conjunto de obligaciones ni una lista de deberes religiosos. Es la estructura de una transformación. Como sostiene el P. Pine, basándose en Tomás de Aquino, el cristiano no está llamado a admirar a Dios desde la distancia ni a seguir un código moral derivado de los mandamientos divinos.

El cristiano está llamado a participar en la vida de la Trinidad: a dejarse atraer por el amor que el Padre y el Hijo comparten en el Espíritu, y a convertirse, mediante esa participación, en algo genuinamente más de lo que podrían ser solo por naturaleza.