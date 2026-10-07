León XIV: no debemos diluir el Evangelio para hacer atractivo el cristianismo

Tras una pausa la semana pasada para reflexionar sobre su viaje apostólico a Francia, León XIV retomó este miércoles su ciclo de catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II. Ante una nutrida congregación de peregrinos bajo un cielo nublado, se centró en el cuarto capítulo de Gaudium et spes, dedicado a «la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo».

León XIV exhortó a los cristianos a "tener una visión positiva del mundo" sin diluir el mensaje del Evangelio, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro el 7 de octubre de 2026. Se les invitó a "animar al mundo con el espíritu cristiano", especialmente en "la familia" y en el "mundo del trabajo".

En su Audiencia, León XIV animó a los cristianos a "tener una visión positiva del mundo" sin dejar de ser "firmes" al "presentar el mensaje del Evangelio"

La Iglesia no está ni "por encima" ni "al lado" del mundo, sino que está "arraigada" en él, afirmó León XIV. "Habita el mundo" para mostrar a los hombres la voluntad de Dios de "hacernos a todos sus hijos dentro de una gran familia humana".

Su primera misión es "ayudar a las personas a reflexionar sobre las preguntas profundas de la vida", afirmó el pontífice. "La lógica del lucro a cualquier precio y la manipulación de la información" empujan a las personas a adoptar un "estilo de vida centrado en el consumo", mientras que "nuestros corazones están hechos para mirar hacia el cielo", enfatizó.

Luchar contra "la opresión de los más débiles y los pobres"

León XIV recordó que el concilio había exhortado a la Iglesia a contribuir a la "construcción de la ciudad terrenal". Esto no significaba involucrarse en política, sino dar testimonio de la "fe" y la "caridad", y comprometerse con la "justicia, la paz y la fraternidad". Los cristianos "no pueden aceptar la opresión de los humildes y los pobres", declaró.

El Papa número 267 exhortó a que la doctrina social de la Iglesia guíe las acciones de los cristianos para promover el bien común. Subrayó la importancia de los fieles laicos en esta misión: "Por su bautismo, están llamados a vivificar el mundo con el espíritu cristiano". Afirmó que los principales ámbitos de acción son la familia y el mundo laboral.

"La Iglesia siempre está atenta a lo que sucede y se desarrolla en la sociedad", continuó el Papa. Esto requiere "discernir qué, en las culturas de nuestro tiempo, merece ser tomado en consideración" y tener "una mente equilibrada, libre de cualquier moda cultural".