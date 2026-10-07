León XIV: no debemos diluir el Evangelio para hacer atractivo el cristianismo

En su Audiencia, León XIV animó a los cristianos a "tener una visión positiva del mundo" sin dejar de ser "firmes" al "presentar el mensaje del Evangelio"
León XIV exhortó a los cristianos a "tener una visión positiva del mundo" sin diluir el mensaje del Evangelio, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro el 7 de octubre de 2026. Se les invitó a "animar al mundo con el espíritu cristiano", especialmente en "la familia" y en el "mundo del trabajo".
Tras una pausa la semana pasada para reflexionar sobre su viaje apostólico a Francia, León XIV retomó este miércoles su ciclo de catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II. Ante una nutrida congregación de peregrinos bajo un cielo nublado, se centró en el cuarto capítulo de Gaudium et spes, dedicado a «la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo».