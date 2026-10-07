Joheirry Mola celebra su victoria en Miss Mundo con una misa de acción de gracias

Aunque todas las miradas han estado puestas en ella desde el 5 de septiembre, Joheirry Mola, la nueva Miss Mundo, ha optado por dirigir su mirada a Dios. El 29 de septiembre, asistió a una misa en la Catedral Primada de las Américas en Santo Domingo para dar gracias por su victoria.

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El 5 de septiembre, Joheirry Mola Domínguez se coronó Miss Mundo entre los aplausos del mundo entero. Sin embargo, eligió celebrar su victoria en la iglesia. De regreso en la República Dominicana, el 29 de septiembre, asistió a una misa de acción de gracias en esta histórica catedral, que acababa de conmemorar el 485 aniversario de su consagración el 31 de agosto de 1541.

Ante la mirada de su familia y representantes de Miss Mundo, el padre David Soriano la bendijo y le ofreció palabras de aliento. Visiblemente conmovida, Joheirry Mola se dirigió a la congregación, dando gracias a Dios y explicando que había encomendado su camino hacia Miss Mundo, como todo lo que emprende, a Sus manos, confiando en Su voluntad en cada paso. Estas palabras dieron un significado especial a la Misa, ya que la fe parece desempeñar un papel fundamental en la vida de la joven.

Guiados por Jesús y la Virgen María

Incluso antes de participar en la competencia, había ido a su parroquia, Santa Mónica, en Santo Domingo Este, para encomendar su viaje a Vietnam a Dios y poner su aventura bajo la protección de la Virgen María. Tras su coronación, sus padres regresaron a la misma iglesia, pero esta vez para dar gracias. Esta forma de vivir su victoria evoca las propias palabras de Joheirry en el momento de su coronación.

Entrevistada por el medio vietnamita VNExpress, relató que sus primeras palabras tras el anuncio de su nombre fueron dirigidas a Dios: "En ese momento, levanté la vista al cielo y dije: 'Gracias, Dios, por permitirme estar aquí y por darme la oportunidad de representar a mi hermoso país, la República Dominicana'. Estaba tan feliz, tan agradecida y tan plena. Gracias, Jesús".

Con tan solo 24 años, Joheirry Mola Domínguez le ha dado a la República Dominicana una victoria histórica. Sucediendo a la tailandesa Suchata Chuangsri, se alzó con una corona que no había ostentado la etiqueta "Hecho en la República Dominicana" durante 44 años.