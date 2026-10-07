Hermanos de niños con discapacidad: cuidadores en la sombra

Crecen junto a un hermano o una hermana con discapacidad, asumiendo responsabilidades a veces desde muy temprana edad y enfrentándose a preguntas que surgen mucho antes de llegar a la edad adulta. A través de un estudio realizado con 2,294 personas en Francia, una fundación da voz a estos hermanos, que a menudo pasan desapercibidos

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Dar voz a los hermanos que crecen junto a personas con discapacidad. Esa es la misión que se ha fijado la Unapei, una red de más de 300 asociaciones francesas, mediante la realización de un estudio publicado el 23 de septiembre de 2026. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo ha influido la discapacidad de su ser querido en sus decisiones de vida? ¿Se consideran "cuidadores"? A través de las respuestas de 2.294 encuestados, complementadas con 21 entrevistas en profundidad, la organización busca "dar a conocer la voz de los hermanos y hermanas, que durante mucho tiempo ha permanecido en la sombra". Cifras que revelan una realidad ampliamente desconocida.

Una responsabilidad que se siente desde muy temprano

El estudio se centra, en primer lugar, en el concepto de responsabilidad. Para el 83 % de los encuestados, este sentimiento hacia su hermano o hermana con discapacidad surge desde muy temprano. Esto no significa necesariamente que los niños se conviertan de inmediato en cuidadores, pero da cuenta de un lugar especial que se va construyendo dentro del grupo de hermanos.

María Pía, de 28 años, creció junto a su hermana menor con síndrome de Down, quien hoy tiene 22 años y fue adoptada cuando tenía seis meses. De pequeña, la joven aún no percibía la diferencia: simplemente estaba feliz de tener una hermana menor. Fue poco a poco, a través de las miradas de los demás y las comparaciones, que se dio cuenta de la discapacidad. Desde entonces, explica que ha desarrollado una especie de misión personal: demostrar que la vida de su hermana "tiene valor".

Más de uno de cada dos hermanos o hermanas se considera un cuidador

Una responsabilidad que surge desde temprana edad y que puede traducirse, en la práctica, en una participación activa en la vida cotidiana. Según el estudio, el 54 % de los encuestados se considera un "cuidador" familiar. Las formas de apoyo son diversas: el 65 % brinda ayuda en las actividades de ocio y la vida social, el 59 % ofrece apoyo emocional, el 36 % ayuda en la vida cotidiana, mientras que el 35 % se involucra en cuestiones de salud y el 34 % en trámites administrativos o financieros.

Sin embargo, sentirse responsable no significa necesariamente querer cuidar a su hermano o hermana a tiempo completo. Aurélie, de 32 años, hermana mayor de una joven de 26 años que padece una discapacidad intelectual desde su nacimiento, describe los límites con los que se enfrenta. En los últimos años, a medida que la discapacidad de su hermana se agrava, los fines de semana y las vacaciones familiares se dedican cada vez más a los cuidados y a la organización de la vida cotidiana.

"Hay un agotamiento generalizado en mi familia. Siempre es difícil participar en un evento porque hay que buscar a alguien que la cuide. No siempre podemos incluirla en nuestros planes. Es muy complicado", resume.

La familia de Aurélie está buscando actualmente un centro especializado en adultos con discapacidad que pueda acoger a su hermana durante todo el año. Una tarea ardua. "Su discapacidad ha evolucionado con el paso de los años. Tenemos que estar cada vez más atentos", continúa Aurélie.

El futuro tras la partida de los padres

Una de las principales fuentes de preocupación para los hermanos y hermanas de personas con discapacidad también tiene que ver con un momento temido: "El futuro tras la partida de los padres". Para el 68 % de los encuestados, la idea de tener que enfrentar el futuro sin sus padres es motivo de estrés. Casi una de cada dos (48 %) también expresa una gran incertidumbre. Esta perspectiva puede influir en la elección del lugar de residencia, el empleo, una posible mudanza o incluso los planes familiares.

El 43 % de los encuestados afirma que la discapacidad de su hermano o hermana ha influido en su orientación profesional.

En la familia de Gaétan, el tema también se ha convertido en un tema de discusión entre hermanos y hermanas. Algunos ya han comenzado a recibir a su hermana en sus casas. "La idea es anticiparnos a esta transición. Siempre es mejor abordar este tema con anticipación", coincide el joven.