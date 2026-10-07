Asamblea sobre la familia: los jóvenes siguen anhelando amor y fidelidad

En su discurso, pronunciado en inglés —un hecho notable en las asambleas romanas donde el idioma de trabajo había sido hasta entonces el italiano—, León XIV situó esta reunión dentro de la continuidad del largo camino sinodal de la Iglesia en torno al matrimonio y la familia. Recordó que el Sínodo de 1980 había sido iniciado por Juan Pablo I y continuado por Juan Pablo II hasta la publicación de la exhortación Familiaris Consortio en 1981. A continuación, se refirió al proceso sinodal relanzado por el Papa Francisco en 2014-2015, que culminó hace diez años con la publicación de Amoris Laetitia.

"Se ha abierto una brecha entre la forma en que se viven la sexualidad y la intimidad y la visión cristiana del matrimonio", reconoció León XIV el 7 de octubre de 2026, en su discurso de apertura de la asamblea celebrada en el Vaticano diez años después de la publicación de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia. Dirigiéndose a 186 participantes de todo el mundo, el Papa hizo especial hincapié en la importancia de escuchar a las parejas y familias en situaciones vulnerables.

León XIV pronunció un discurso de apertura de la asamblea sobre la familia que se celebra en el Vaticano por el décimo aniversario de Amoris Laetitia

"Amoris Laetitia ha marcado un hito importante", declaró el Papa a los presidentes de las conferencias episcopales, los jefes de las Iglesias orientales, expertos y pastoralistas reunidos en el Aula Pablo VI. Subrayó que los últimos diez años "son ahora parte integral de la vida de nuestras Iglesias particulares".

La exhortación ha sido recibida "en diferentes culturas y contextos pastorales", donde ha acompañado la vida cotidiana de las familias e inspirado "iniciativas y proyectos". El pontífice habló de conversiones, de "frutos inesperados", pero también de las dificultades y preguntas surgidas durante esta década.

El Papa León XIV observó que "se ha abierto una brecha entre la forma en que se experimentan la sexualidad y la intimidad y la visión cristiana del matrimonio". Sin embargo, enfatizó que los jóvenes siguen anhelando "amor, fidelidad y un sentido de pertenencia". Muchos, no obstante, tienen dificultades para comprender cómo esta visión puede materializarse en sus vidas o para creer que "un compromiso de por vida es la condición necesaria para alcanzar lo que desean".

El Papa vinculó estas dificultades con realidades sociales y económicas: "La inseguridad económica, la migración, la violencia, la soledad y otras formas de fragilidad emocional también influyen en las decisiones que toman las personas y en las perspectivas de futuro que pueden vislumbrar", reconoció.

La fragilidad en el corazón de la escucha

"La fragilidad merece especial atención, porque puede influir profundamente en cómo las personas se ven a sí mismas, imaginan su futuro e incluso en su relación con Dios y la Iglesia", dijo el Papa. Con una sensibilidad similar a la del Papa Francisco, pero sin abordar directamente el delicado tema de los católicos divorciados y vueltos a casar, León XIV preguntó "si podemos reconocer la obra de la gracia incluso en situaciones marcadas por aparentes limitaciones, heridas y fracasos".

"La experiencia de las familias tiene mucho que enseñarnos, porque la fragilidad forma parte de nuestra condición humana común y, por consiguiente, de la vida misma de la Iglesia", reconoció el Papa. "Todos conocemos la brecha que separa el bien que deseamos de lo que somos capaces de experimentar", añadió.

"Necesitamos gracia, perdón y un nuevo comienzo para cumplir la voluntad de Dios", afirmó León XIV, añadiendo que "la fidelidad es en sí misma una gracia que se recibe y un camino que se renueva gradualmente, a menudo a través de la prueba". "La conciencia de este desafío compartido debe guiar nuestra manera de acompañarnos mutuamente", enfatizó el Papa.

Ante estos acontecimientos, hizo un llamado a la Iglesia a la introspección. "¿Qué buscan realmente las personas tras estos cambios culturales?", preguntó. También invitó a los pastores a reflexionar sobre "cómo nuestro lenguaje y nuestras prácticas pastorales logran abrir un camino" y "cómo no consiguen conmover los corazones de las personas".

Una asamblea con un formato inspirado en reuniones sinodales anteriores

Esta asamblea sigue, de forma reducida, el modelo de las asambleas sinodales de 2023 y 2024 organizadas en el Vaticano al final del pontificado del Papa Francisco, pero no es un sínodo propiamente dicho. Reúne a 186 participantes en torno a León XIV, en mesas redondas dispuestas en el Aula Pablo VI.

Concluirá el miércoles 14 de octubre con una misa que se celebrará en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana, en lugar de la audiencia general que habitualmente se celebra a esa hora, antes de una reunión de clausura por la tarde.

La sesión inaugural también incluyó discursos de los cardenales Mario Grech, secretario general del Sínodo, y Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. La monja dominica británica Helen Alford, presidenta de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y especialista en ética económica, ofreció una meditación introductoria.

Las conversaciones deberán continuar ahora a puerta cerrada. "Les pido también que mantengan la discreción y la confidencialidad necesarias para este tiempo de escucha y discernimiento", solicitó el Papa a los participantes. No obstante, se celebrará una rueda de prensa este viernes 9 de octubre para informar sobre la primera parte de las conversaciones.

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