Asamblea sobre la familia: los jóvenes siguen anhelando amor y fidelidad

León XIV pronunció un discurso de apertura de la asamblea sobre la familia que se celebra en el Vaticano por el décimo aniversario de Amoris Laetitia
"Se ha abierto una brecha entre la forma en que se viven la sexualidad y la intimidad y la visión cristiana del matrimonio", reconoció León XIV el 7 de octubre de 2026, en su discurso de apertura de la asamblea celebrada en el Vaticano diez años después de la publicación de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia. Dirigiéndose a 186 participantes de todo el mundo, el Papa hizo especial hincapié en la importancia de escuchar a las parejas y familias en situaciones vulnerables.
En su discurso, pronunciado en inglés —un hecho notable en las asambleas romanas donde el idioma de trabajo había sido hasta entonces el italiano—, León XIV situó esta reunión dentro de la continuidad del largo camino sinodal de la Iglesia en torno al matrimonio y la familia. Recordó que el Sínodo de 1980 había sido iniciado por Juan Pablo I y continuado por Juan Pablo II hasta la publicación de la exhortación Familiaris Consortio en 1981. A continuación, se refirió al proceso sinodal relanzado por el Papa Francisco en 2014-2015, que culminó hace diez años con la publicación de Amoris Laetitia.