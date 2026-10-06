Sueños de la Biblia: Abimelec y la inminencia de un pecado 

El Génesis narra uno de los primeros sueños de la Biblia, el que tuvo Abimelec, rey de Gerar, justo cuando había tomado por esposa a Sara, la mujer de Abraham…

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Leemos en el Génesis otra historia en la que Dios habla en sueños, esta vez a un rey pagano: Abimelec. Mientras Abraham viajaba por el desierto del Néguev, al sur de Gaza, junto a su esposa Sara, temió que lo mataran, consciente de la belleza de su mujer.

Recurriendo entonces a una estratagema, Abraham decidió presentar a Sara como su hermana, lo cual, por otra parte, no era más que una mentira a medias, ya que ella era su media hermana.

De hecho, el rey filisteo Abimelec no dudó en secuestrar a Sara para tomarla como esposa (dejemos de lado toda lógica cronológica si tenemos en cuenta que, en la época de este relato, Sara debía de tener 90 años…) Pero Dios castigó entonces a Abimelec, haciendo estériles de forma preventiva a todas las mujeres de su harén debido a esta unión contraria a la moral divina, antes de amenazarlo con una muerte segura…

Abraham ya había recurrido a esta artimaña durante su viaje a Egipto (Génesis 12, 10-20)… Pero Abimelec, rey de Gerar, al enterarse de la extrema belleza de Sara, y sin saber nada de la artimaña de Abraham, envió emisarios para tomarla por esposa.

La inminencia de un pecado

Y fue en un sueño como Dios advirtió finalmente al rey pagano de que se había hecho culpable de un grave pecado al tomar por esposa a Sara, que ya estaba casada con Abraham:

"He aquí que vas a morir a causa de la mujer que has tomado, pues está casada" (Gn 20,3).

Sin embargo, la respuesta del rey merece atención, pues este se justificó de inmediato con estas palabras:

"Señor, ¿vas a matar a personas, aunque sean justas?"

La rectitud moral de Abimelec, que desconocía el engaño de Abraham, agradó entonces a Dios, quien reconoció la integridad moral del rey y le ordenó que devolviera a Sara a su esposo. Lo cual hizo Abimelec sin demora, ofreciendo —además— numerosos regalos a Abraham para que le perdonara.

Una conducta moral

Las consecuencias de este sueño bíblico relatado en el Génesis son múltiples: la primera consiste, ante todo, en imponer una conducta moral a los hombres, independientemente de su nacionalidad y religión. De hecho, Dios se aparece en sueños a un rey pagano y consigue que este reconozca, a pesar de todo, sus prescripciones morales.

Este último demuestra así una integridad que agradó a Dios, lo que le valió escapar del castigo divino —la muerte— por este tipo de faltas. Este pasaje de la Biblia puede resultarnos valioso más allá de sus ambigüedades, ya que también establece un diálogo directo entre Dios y un hombre, pagano además.

Durante esta singular conversación, surgen varios conceptos clave: el concepto de falta (tomar a una mujer casada en su harén), así como el de inocencia (desconocimiento del estado civil de Sara), lo que lleva a plantear una espinosa cuestión jurídica: ¿puede un hombre ser culpable de haber tomado por esposa a una mujer cuyo matrimonio anterior desconocía?