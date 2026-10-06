Pequeños cambios que pueden ayudarte cuando estás estancado

Hay momentos en los que no estamos mal, pero tampoco sentimos que avanzamos. ¿Es realmente estancamiento o una invitación a mirar nuestra vida de otra manera?
¿Alguna vez has experimentado esa sensación de sentir que aunque todo está bien en tu vida, algo falta? Muchos tienen un trabajo estable, una familia, pero aún así se preguntan qué sigue. La monotonía en la rutina nos puede ayudar a observar con atención y ver que cambios podemos implementar en nuestra vida.
Sentirse estancado no siempre significa que nuestra vida esté mal. A veces significa que necesitamos reinventarnos y buscar nuevas formas de seguir creciendo y plantearnos nuevas preguntas, metas y propósitos.
Una ruta marcada por el liderazgo
El reconocido conferencista y autor de liderazgo John Maxwell, comparte que para ser un buen líder, es necesario mantener el crecimiento como un proceso continuo. Esta propuesta ayuda precisamente a ampliar la idea de progreso: no se trata únicamente de llegar a una meta, sino de convertirse progresivamente en una persona más preparada y consciente.
Avanzar no siempre implica un cambio radical
Basta con hacer pequeñas modificaciones en nuestra rutina diaria para lograr avanzar y tener un propósito que nos haga sentir la diferencia y continuar con nuestro progreso.
Para ello, es conveniente realizar estas cuatro preguntas que te ayudarán a tomar decisiones importantes que impliquen un nuevo desarrollo personal:
1¿Qué dejé de hacer que antes me hacía bien?
A veces no necesitamos incorporar algo nuevo, sino recuperar algo que abandonamos por cualquier motivo. Buscar la forma de regresar a aquello que nos gusta es un buen comienzo para salir del estancamiento.
2¿Qué me gustaría aprender?
Maxwell propone que, continuamente, estemos aprendiendo sobre algún tema o área de nuestro interés. Puedes buscar un curso, un taller o una actividad que llame tu atención, dedicar unos minutos al día para leer y estudiar sobre el tema.
3¿Qué estoy haciendo por costumbre, no por convicción?
Muy buena pregunta para provocar reflexión y saber en qué quieres enfocarte. La escritura es gran recurso para poner en práctica, pues será de utilidad para esclarecer nuestra mente.
4¿Qué pequeño cambio podría hacer esta semana?
No tienes que saturarte de nuevas actividades o hacer un cambio que ocupe todo tu tiempo, basta con añadir o cambiar pequeños hábitos que quieras incorporar en tu vida para ver el cambio real con constancia.
La influencia de nuestro círculo cercano
Maxwell señala la importancia de tener cerca a personas que nos motiven y que nos ayuden a crecer, ya que las que nos relacionamos impactan en nuestra vida de manera positiva o negativa. Por ello, es necesario preguntarse: ¿las personas que me rodean, me ayudan a crecer o solamente mantienen todo como está?
Esto no significa abandonar a todas tus amistades o seres queridos para convivir exclusivamente con personas exitosas, sino tener cerca a personas que te dicen la verdad con cariño, te inspiran, te hacen preguntas que nunca te habías planteado, celebran tus avances, te ayudan a reconocer tus capacidades y que también están dispuestas a crecer.
No todas las etapas de la vida están hechas para correr. Algunas están hechas para echar raíces, aprender y prepararnos para lo que viene.