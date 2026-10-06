En el prefacio del último YOUCAT, “Amar para siempre”, León XIV anima a los jóvenes al “gran amor”. "Dios es amor, y los ha creado para amar: para amarlo a Él y para amar a quienes están a su lado", les dice el Papa a los jóvenes.

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La nueva edición del último libro de la colección, el YOUCAT "Love Forever" (Amar para siempre), dedicado a todos los jóvenes que quieren casarse, comienza con un texto del Papa León XIV que Aleteia pudo leer. En él, define qué es el amor verdadero: "Entre todas las formas de amor humano, la que une a un hombre y una mujer ocupa un lugar especial. Puede atravesar el corazón como una flecha, con fuerza y de manera repentina. Sin embargo, el amor verdadero no se detiene ahí. No es solo una emoción fugaz, que se enciende por un instante. Es mucho más. Es un compromiso profundo con el otro, una decisión, un camino y una alianza para toda la vida".

El Youcat "Amar para siempre" salió a la venta el 12 de febrero de 2026 en 30 países diferentes. Esta nueva publicación, que surgió a partir del llamado del papa Francisco a un "catecumenado matrimonial", tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en su reflexión sobre el amor, las relaciones y el matrimonio a la luz de la fe católica.

Siguiendo los pasos de su predecesor, León XIV, anima a los jóvenes al "gran amor": "¡No tengan miedo de su profundidad!", anima el Santo Padre en el prefacio. "Porque el amor al que están llamados es lo suficientemente fuerte como para superar las dificultades y lo suficientemente grande como para sostenerlos a lo largo de toda su vida. No es perfecto, pero crece a la luz de la fe".

Problemas actuales y respuestas claras

Bajo la dirección de los obispos austriacos, un equipo de jóvenes, acompañado por sacerdotes, parejas casadas y teólogos, se dedicó durante un año a buscar respuestas sólidas a numerosas preguntas relacionadas con el amor, la sexualidad y el sacramento del matrimonio, basadas en la fe católica. Y no hay rodeos. Las preguntas son precisas, sin filtros, y abordan todos los temas, desde los más prácticos (organización de la boda, anticoncepción…) hasta los más íntimos (pornografía, masturbación, esterilización…), sin dejar de lado los temas difíciles (los abusos, el consentimiento…).

Pero la gran fortaleza de este Youcat es que vincula los textos del magisterio con temas muy actuales (disforia de género, encuentros en las redes sociales…). La obra se atreve a abordar las inquietudes actuales de los jóvenes y les responde sin renegar de la enseñanza de la Iglesia. Las respuestas son claras —a menudo comienzan con un sí o un no—, concisas, amables y van al meollo del asunto.