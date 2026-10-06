La clave para superar la crisis de Occidente: Congreso en Madrid

La fe que la Hispanidad comparte desde hace siglos centrará la 28ª edición del foro Católicos y Vida Pública que se celebrará en noviembre

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La clave para superar la actual crisis de Occidente está en la fe compartida por América y España a lo largo de la historia. Lo afirma el Manifiesto por la Hispanidad publicado en la presentación de la 28ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en Madrid.

La directora de ese Congreso, María de San Gil, lanzó una invitación desde la sede central de la Fundación Universitaria San Pablo CEU:

“Reconocer que la fe ha sido uno de los cimientos más firmes de esa civilización, y que recuperarla en el centro de nuestra vida pública es parte esencial de la respuesta a la crisis que atraviesa Occidente”.

3 pilares históricos

El congreso tiene como título “América y España: La fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta”.

Reunirá a personalidades de ambos lados del Atlántico convencidos del poder de la fe y de la unión entre hermanos para mejorar el mundo.

Una parte importante de la propuesta se refiere a la historia. Para conocerla y valorarla, el Congreso destacará 3 bases de la hispanidad:

1 Isabel la Católica

Esta reina “puso en marcha una civilización -destaca el manifiesto-. Su testamento, en el que ordenó tratar a los naturales de las Indias 'como personas libres y no sujetas a servidumbre' fijó desde el primer instante el criterio con el que España construiría un mundo nuevo: la dignidad del otro como condición”.

2 las leyes indias

La legislación promulgada por los reyes españoles para América y Filipinas prohibía la esclavitud de los indios. Los organizadores del congreso de noviembre la destacan como “el cuerpo jurídico más extenso jamás dictado por una potencia para limitarse a sí misma”.

3 La Escuela de Salamanca

En el 2026, año del 500 aniversario de la Escuela de Salamanca, el Congreso recordará especialmente esa universidad española en la que “Francisco de Victoria formuló, un siglo antes que nadie en Europa, los principios del derecho internacional y de la dignidad universal de la persona humana”.

“Isabel la Católica lo fundó. Vitoria lo pensó. Las Leyes de Indias lo escribieron. 500 años de instituciones compartidas lo han sostenido”, resume el manifiesto.

6 principios de la Hispanidad

Esa “genealogía” se traduce en 6 principios que resumen el verdadero sustrato de la hispanidad, según los organizadores:

La dignidad de la persona humana

La herencia grecolatina que dio la razón y la ley

La tradición cristiana que conformó la idea de comunidad

El respeto al derecho como límite del poder

Las libertades civiles como condición de una vida digna

Un marco legal capaz de proteger la propiedad, el contrato y la iniciativa como motores de prosperidad

Hermanos

El pasado congreso de Católicos y Vida Pública, dedicado a la esperanza, reunió el año pasado a más de tres mil personas. Este 2026 mantendrá su formato habitual, presencial y on-line, con 3 conferencias plenarias, 3 mesas redondas y diversas actividades religiosas y culturales.

El cartel de la actual edición lo diseñó Carlo Figuero, un joven estudiante del nuevo Campus de Creatividad del CEU, que compartió con Aleteia sus expectativas del congreso: