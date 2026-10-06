Gus March, el soldado católico que inspiró a James Bond

El mayor Gus March-Phillipps, un oficial británico de élite, católico ferviente e inspiración para James Bond, dirigió algunas de las operaciones secretas más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Retrato de un hombre que murió como soldado y como cristiano

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12 de septiembre de 1942. "Operación Aquatint". En la oscuridad de una noche normanda, un comando de unos cuantos soldados británicos se abre paso hasta la costa francesa ocupada por los alemanes, cerca de Sainte-Honorine-des-Pertes. Pero nada sale como estaba previsto. El pequeño grupo desembarca en la costa, pero de inmediato se ve bajo el fuego alemán. Gustavus Henry March-Phillipps, conocido como "Gus", lo da todo, pero muere casi de inmediato. Tenía 34 años. Oficial excepcional, novelista, marinero, jinete y católico ferviente, dejó tras de sí una unidad de comandos de élite y varias operaciones secretas exitosas. Sin embargo, aún hoy sigue siendo muy poco conocido.

Un hombre atípico

A Gus March-Phillipps se le describe como una especie de figura atípica de su época, a la vez poeta descarado y soldado aventurero. Nació en 1908 e ingresó en la abadía-escuela de Ampleforth, en Yorkshire, en 1917. Se trata de uno de los grandes colegios católicos de Inglaterra, dirigido por benedictinos, donde la fe se enseña y se vive a diario.

Su paso por allí no fue académicamente notable —así, en los archivos del Diario de Ampleforth se puede leer que sus antiguos compañeros lo recordarán más por su carácter impetuoso que por sus calificaciones—, pero allí se sembraron sin duda las semillas de una fe sólida y de un ideal caballeresco.

"Gus March-Phillipps era, sin duda, un joven extraordinario, no solo por sus logros, sino por sus cualidades particularmente atractivas y nobles."

La memoria del Gus Phillipps

Al terminar sus estudios en 1926, ingresó en la Real Academia Militar de Woolwich y salió de allí como subteniente de la Artillería Real. Pasó sus primeros años en el ejército regular en Inglaterra y luego en la India durante tres años. Quienes lo conocieron en esa época lo describían como un oficial "un tanto rebelde e irresponsable", según las palabras del autor de su obituario en el Ampleforth Journal. Pero sin duda se trataba de la impaciencia de un hombre demasiado grande para los marcos convencionales.

"Gus March-Phillipps era, sin duda, un joven extraordinario, no solo por lo que logró, sino sobre todo por sus cualidades particularmente atractivas y nobles. (…) Podría relatar sus numerosas aventuras para mostrar qué tipo de hombre era. Pero aquellos de sus amigos que no sabían nada de sus hazañas lo recordarán por sus cualidades: su valentía, su nobleza, su independencia, su amor por Inglaterra y, en particular, por el campo inglés y las tradiciones inglesas, su ansia de acción, su fe católica, su amor por el mar y los caballos, y sobre todo su capacidad para inspirar a sus hombres, su genio natural para el mando".

"Lo que más le gustaba era encontrarse en una situación en la que supiera que solo su habilidad, su determinación y su sentido del mando podían evitar el desastre tanto para él como para sus compañeros. Pocos entre sus amigos, y ninguno entre sus oficiales y sus hombres, se habrían negado a seguirlo en cualquier aventura descabellada que él pudiera proponer".

En resumen, parece salido directamente de un libro de aventuras, una "curiosa mezcla de impulsos contradictorios". No es un intelectual que sueña con la aventura, ni un soldado que garabatea versos por aburrimiento; es ambas cosas a la vez. Aunque había renunciado al ejército regular para dedicarse a la escritura, la crisis de Múnich en 1938 lo sacó de su retiro literario. Por lo que regreso al ejército regular.

Precursor de las SAS

Gus March Phillipps tiene una idea bastante clara de lo que puede y quiere hacer. Seguro de sí mismo, se une al Cuerpo Expedicionario Británico (BEF) como oficial de inteligencia: primero en el cuartel general del 2.º Cuerpo, luego en el Cuartel General Supremo, desde septiembre de 1939 hasta la evacuación de Dunkerque.

De regreso en Inglaterra, se niega a esperar. Insiste sin cesar ante sus amigos, conocidos y superiores hasta obtener permiso para poner en práctica sus propias ideas sobre cómo combatir al enemigo. Junto con su amigo, el teniente Geoffrey Appleyard, formó una unidad secreta bajo la égida del Special Operations Executive (SOE). Esta unidad se convirtió oficialmente en el Comando N.º 62, también conocido como Small Scale Raiding Force (SSRF), uno de los precursores del Special Air Service (SAS).

Sin duda, se necesitaría una novela para relatar todas las acciones llevadas a cabo por su servicio. En enero de 1942, dirigió la Operación Postmaster: en plena noche, en la isla española de Fernando Pó, sus hombres se apoderaron de buques enemigos sin disparar un solo tiro y los llevaron de regreso a Nigeria.

Un éxito audaz que consolidó la reputación del SOE. De regreso a Inglaterra, ya ascendido a mayor, encadenó una serie de incursiones nocturnas en las costas ocupadas: la captura de prisioneros alemanes en el faro de Les Casquets (Operación Dryad) y el ataque a un puesto de radar en Francia (Operación Barricade). Estas acciones arriesgadas le valieron numerosas menciones y condecoraciones.

"Dame valor y alegría, oh Señor, cuando se acerque mi hora, para que lo mejor de mí mismo surja y rompa el yugo del miedo, y para que sepa que muero por ti y por mi Rey."