¿Cómo lograr que mi hijo pequeño logré concentrarse?

¿Sabías que los niños no nacen con la capacidad de concentrarse fácilmente? Por lo que esta debe ser entrenada desde pequeños, aquí te compartimos cómo lograrlo

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Quizá más de una vez te has preguntado por qué tu hijo cambia de juguete cada poco tiempo, abandona un cuento antes de llegar al final o parece incapaz de permanecer sentado haciendo una actividad. Antes de pensar que es distraído, inquieto o que "no pone atención" conviene recordar algo: la concentración no aparece de golpe. Se ejercita y se desarrolla durante los primeros años de vida.

¿Cómo funciona el cerebro de un niño?

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El cerebro de un niño pequeño todavía está construyendo las habilidades que le permitirán mantener la atención, controlar los impulsos y regresar a una tarea cuando algo lo distrae. Por eso, más que exigirle que se concentre, los padres pueden acompañarlo en el proceso y crear en casa oportunidades para que aprenda a hacerlo.

Y en una época en la que un celular puede convertirse rápidamente en el recurso más fácil para entretener a un bebé o mantener tranquilo a un niño, vale la pena preguntarse: ¿qué experiencias necesita realmente un pequeño para aprender a concentrarse?

La capacidad de concentración se estimula con actividades que estimulan la atención sostenida, por eso te presentamos algunas ideas que puedes emplear con tu pequeño

1 Técnicas de estimulación sensorial

Para relajar la mente de tu bebé y que logre desarrollar la capacidad de atención, puedes decorar su habitación con móviles, proyecciones que generen efectos de movimiento y darle juguetes con distintas texturas y sonidos, también puedes estimular el sentido del olfato con esencias de aromaterapia.

2 Escuchar música

Esto ayudará a estimular su cerebro, especialmente con la música clásica. Así como también melodías relajantes, ya que los instrumentos hacen que se activen las áreas del cerebro encargada de la comprensión, concentración, creatividad y atención.

3 Técnicas de relajación

Desde un momento tranquilo, pausado y relajante, hasta enseñar técnicas de respiración, esto les favorecerá no solo a aumentar su concentración, sino también a tener un mayor reconocimiento y conector de sus emociones, reduciendo así la ansiedad a una temprana edad.

4 Juegos de acuerdo a su edad

A medida que va creciendo, puedes darle juegos que estimulen su concentración, mediante rompecabezas, memoramas, copiar dibujos, encontrar las diferencias, sopa de letras, crucigramas, juegos de construcción, juegos de mesa, de construcción, entre otros que favorezcan su memoria.

5 Hacer manualidades

Crear figuras origami, con plastilina o bien, con arena sintética harán que tu hijo tenga un momento divertido, mientras su cerebro se estimula.

6 Leer cuentos

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Si tu hijo, aún es pequeño, puedes leerle un cuento y si está aprendiendo a leer, entonces deja que escoja un cuento de su preferencia y leerlo, mientras que centre su atención en cada escena del cuento.

¿Y qué papel juega el celular?

Las pantallas pueden desplazar experiencias que son fundamentales para desarrollar atención, lenguaje, autorregulación y otras habilidades: juego libre, movimiento, lectura, conversación cara a cara y exploración del entorno.

La OMS recomienda que los bebés menores de un año no tengan tiempo de pantalla y que los niños de 1 año no tengan actividades sedentarias frente a pantallas; para los de 2 años y de 3 a 4 años establece un máximo de una hora diaria, cuanto menos mejor. En los momentos sedentarios recomienda, en cambio, leer o contar cuentos con el cuidador.