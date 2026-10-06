Comienza la causa de beatificación del padre Ignacio Larrañaga

Desde la Arquidiócesis de Guadalajara (Jalisco, México) se aperturó oficialmente la causa de beatificación del padre Ignacio Larrañaga, sacerdote fundador y predicador

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Este martes 6 de octubre se llevó a cabo, en la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, México, el acto solemne del inicio de la causa de beatificación y canonización del Siervo de Dios, Ignacio Larrañaga, OFMCap.

Mons. Juan Manuel Muñoz Curiel, OFM, obispo auxiliar de la Arquidiócesis y delegado del Cardenal José Francisco Robles para presidir la ceremonia, enfatizó que no se trata solo de un acto jurídico, sino de un “tiempo de gracia en que contemplamos cómo el amor de Dios se hace visible a través de una vida totalmente entregada a Su voluntad” .

Expresó también que esta causa es un “recordatorio urgente” del llamado a la santidad que todos hemos recibido en el bautismo.

En el acto jurídico se presentó al tribunal que escuchará a los testigos, recabará los documentos y realizará todo el proceso de la causa, conformado por un juez, un promotor de justicia, un notario, dos teólogos y dos peritos en Historia y Archivística.

El Postulador Diocesano de la Causa, Mons. Óscar Sánchez Barba, declaró que, en total, durante esta fase diocesana se entrevistará a 50 testigos, provenientes de 25 diócesis diferentes, de países como Albania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, México, Mozambique y Perú.

Además, se analizarán 47 libros y folletos escritos por él, así como diversos escritos que hablan sobre su persona.

Durante el acto de apertura se expuso cómo el padre Larrañaga centró su mensaje en la oración como camino de transformación y se mantuvo fiel al sacerdocio, la misión y la vida espiritual.

“Su propia trayectoria puede entenderse como una camino de búsqueda, crisis, entrega, misión y fe en Dios”.

Por último, se dio lectura a los dos documentos que dan inicio al proceso: el Nihil Obstat de la Santa Sede -firmado por el Cardenal Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, Marcello Semeraro- en donde se declara que no existe impedimento alguno para el comienzo de la causa. Y, posteriormente, el decreto del Cardenal José Francisco Robles, con el que se apertura el proceso en la fase diocesana.

¿Quién fue el padre Ignacio Larrañaga?

El padre Ignacio Larrañaga Orbegozo fue un sacerdote español, de la orden capuchina. Fue escritor, evangelizador, misionero y fundador de los Talleres de Oración y Vida (TOV).

A los 12 años ingresó al Seminario de los Capuchinos de Alsasua y en 1952 fue ordenado sacerdote. Se trasladó a Chile para trabajar como misionero en Latinoamérica, como era su deseo.

El padre Larrañaga comprendió que la actividad apostólica debía ser sostenida por la oración y buscó tiempos prolongados de oración, silencio y soledad; y en 1970, comenzó su labor de predicador y formador en cursos y encuentros de espiritualidad.

Su espiritualidad quedó principalmente plasmada en sus Talleres de Oración y Vida -presentes en América, Asia, Europa y África- y en sus múltiples libros.

En 2013, a la edad de 85 años, falleció en la Arquidiócesis de Guadalajara, mientras impartía un retiro de formación.

¿Cuándo podría ser declarado santo?

No hay un tiempo definido para cada fase del proceso de beatificación; sin embargo, existe un proceso riguroso y estricto -establecido en el siglo XVIII por el Papa Benedicto XIV- que debe cumplirse antes de que cualquier persona sea elevada a los altares.

Durante la fase diocesana -que acaba de aperturarse- se crea un expediente que contiene la investigación de su vida y vivencia heróica de las virtudes, así como testimonios, documentos y un estudio de sus escritos. Una vez que el expediente está listo se envía a Roma.

En Roma, será el Dicasterio para las Causas de los Santos quien estudie la documentación y, si el Papa autoriza el decreto de virtudes heróicas, el padre Larrañaga podría recibir el título de venerable.

Posterior a ello, se requiere de la autorización de un milagro para ser declarado beato; y un segundo milagro para ser canonizado.

En el caso del padre Larrañaga, ya se cuenta con una presunta curación milagrosa atribuida a su intercesión, que podrá ser estudiada cuando sea el momento.