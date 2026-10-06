Cinco consejos para el que quiere ser santo

La santidad es un camino que se consigue día a día, por eso, los consejos nunca están de más para el que realmente quiere ser santo y llegar al cielo

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El santo no es únicamente quien está canonizado y es venerado en los altares. Esa es una manera muy especial de reconocer las virtudes heroicas de los hermanos que con toda certeza sabemos que están en el cielo, gozando de la presencia de Dios. A ellos les llamamos "santos".

Pero hay que recordar que todos estamos llamados a la santidad, como leemos en el Catecismo de la Iglesia católica:

“Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad” (LG 40). Todos son llamados a la santidad: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48) (CEC 2013)

Hay que esforzarse

Ahora bien, sabemos que no es una tarea fácil porque tenemos muchos impedimentos, entre ellos, la debilidad de la carne, el poco dominio que tenemos sobre nuestro carácter, las tentaciones que nos rodean, el estilo de vida del mundo actual, las malas compañías, y un largo etcétera.

Sin embargo, en sortear los obstáculos está el mérito que puedan tener nuestras acciones. Porque hay que tener muy presente que el santo no nace, se hace en la vida diaria, se esfuerza cada día para vencerse a sí mismo. Por eso, nos vienen muy bien unos consejos para hacernos más fácil el camino al cielo.

1 Confiésate seguido

Aunque el precepto diga que nos acerquemos a la confesión cada año, quien desea acabar con sus malas inclinaciones y deseos desordenados se confiesa por lo menos cada mes. Y es que el examen de conciencia que le precede nos ayuda a reconocer en dónde está nuestra mayor debilidad, haciéndonos más humildes porque sabemos que requerimos de Dios para dejar de pecar.

Por eso, el siguiente consejo es vital.

2 Haz todas las noches un examen de conciencia

Quien reza las completas antes de dormir sabe que este es un excelente momento para estar en silencio con nosotros mismos. Y hay que aprovecharlo para abrir nuestro corazón al Señor y pedirle que nos ayude a hurgar dentro de nuestra conciencia para sincerarnos y, en la primera oportunidad, acudir a la confesión, porque ya estaremos bien preparados.

Es también el mejor ejercicio mental para conocernos a nosotros mismos y hacernos el propósito de no pecar más.

3 Repara la falta con un sencillo detalle

Cuando se trata de una falta de caridad estamos obligados a pedir perdón. Al principio puede costarnos mucho soltar la palabra, pero es sanador para ambas partes. Porque no es lo mismo decir "discúlpame" que "perdóname".

Por eso, para aligerar un poco la tensión antes de decirlo, podemos tener un detalle con la persona ofendida: una flor, un chocolate, lavar su plato, ayudarle a tender su cama... cualquier acto que le sorprenda de nuestra parte es un buen comienzo para decir "perdón" y reparar la falta.

No hay que olvidar que si se trata de otro tipo de pecado, hay que resarcir el daño cometido, pero para eso el confesor puede guiarnos.

4 Visita al Santísimo con frecuencia

No hay mejor visita que la que podemos hacerle al Señor Sacramentado. Cuando pasemos frente a una iglesia podemos persignarnos, a manera de saludo a Jesús. Pero si entramos un momento, nos ponemos de rodillas y nos encomendamos a Él, nada resultará más reconfortante que sentir su Presencia y pedirle que nos ayude en todo lo que tengamos en mente.

Compartir con el Señor un tiempo extra será elegir la mejor parte, como María, la hermana de Martha, y nadie podrá quitárnosla (Lc 10, 42).

5 Ve a Misa entre semana

No hay nada más grande que la Eucaristía porque en ella se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Él está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad y, además, Él mismo se nos da en alimento en el pan y el vino consagrados.

¿Qué lugar se le puede comparar? ¡Ninguno, ciertamente!, solo en la santa Misa estamos seguros porque nos llena la Presencia del Señor que repite su sacrificio de amor extremo. No hay nada más valioso ni deseable que estar junto a Jesús Eucaristía.

Por eso, quien quiere ser santo y llegar al cielo, no se conforma con la Misa dominical. Desea estar cerca del Señor todas las veces que le sea posible.