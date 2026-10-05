¿Sabías que los ángeles y santos se alegran cuando te confiesas?

Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución en el sacramento de la confesión, todos los santos y ángeles del cielo se regocijan

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Acudir a la confesión puede ser una experiencia solitaria, ya que solo nos involucra a nosotros mismos y a un sacerdote. Esto no es algo malo, pues nos proporciona la seguridad que necesitamos para confesar nuestros pecados en privado. Luego, ¿qué tienen que ver los santos y los ángeles en este acto?

Sin embargo, puede que no siempre nos demos cuenta de la extraordinaria realidad espiritual que se nos oculta a la vista.

La hueste celestial de ángeles y santos nos observa mientras nos acercamos al confesionario y nos sentamos o nos arrodillamos ante el sacerdote.

Desean con todas sus fuerzas que nos reconciliemos con Dios y con la Iglesia, y rezan para que tengamos el valor de confesar nuestros pecados.

El cielo se regocija

El propio Jesús se lo señaló a sus apóstoles, tal y como recoge el Evangelio de Lucas (15, 7).

"Os digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse".

Espera con atención y abre los oídos de tu corazón, para que puedas escuchar en espíritu la absolución que el Señor de tu alma, sentado en el trono de su misericordia, pronunciará en el cielo ante los santos y los ángeles cuando su sacerdote te absuelva aquí abajo en su nombre.

Ten por seguro que toda esa compañía de bienaventurados se regocija con tu alegría y entona un canto de alegría inefable, abrazándote y aceptándote como purificado y santificado.

godongphoto | Shutterstock

Una hermosa realidad

Esta es una realidad espiritual importante que debemos recordar cada vez que nos confesamos.

A veces podemos sentirnos reacios a confesar nuestros pecados, ya que nos sentimos solos y sin amor, o quizá sintamos vergüenza por ellos.

Sin embargo, no estamos solos: todos los santos y los ángeles nos animan, deseando poder acogernos algún día en sus brazos amorosos, en el abrazo eterno del Cielo.

La próxima vez que vayas a confesarte, intenta visualizar la alegría que sienten los santos y los ángeles después de que el sacerdote pronuncie las palabras de la absolución.