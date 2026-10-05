Ocho nombres de bebés inspirados en santos queridos

Estos hombres y mujeres santos demuestran que, sin duda, para convertirse en santo no es necesario perder la propia personalidad

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Al elegir el nombre para un bebé, es natural fijarse en las grandes virtudes de los santos. El valor, la bondad, la fe, la generosidad y la sabiduría son cualidades excelentes que uno desea para un pequeño que, por el momento, solo se interesa por la leche y se niega a dormir cuando todos los demás ya quieren hacerlo, pero el ejemplo de estos hombres y mujeres te dará ideas de nombres.

Pero lo maravilloso de los santos es que no eran simplemente un conjunto de cualidades admirables. Eran personas, y algunas de ellas tenían personalidades muy particulares.

Así que, para los papás que buscan un nombre de bebé santo con un toque extra de personalidad, aquí hay algunas opciones maravillosas inspiradas en hombres y mujeres santos que eran todo menos aburridos.

1 Felipe

Significado: "Amante de los caballos"

Si deseas tener un hijo con sentido del humor, San Felipe Neri es un patrón formidable al que contar con tu lado. Conocido como el "Santo de la Alegría", este sacerdote del siglo XVI era famoso por su calidez, su carácter juguetón y su habilidad para hacer reír a la gente, sin dejar de tomarse la fe muy en serio. Juan Pablo II describió su "humor delicado y proverbial", mientras que el Papa Francisco elogió su temperamento cálido, alegre y amable.

2 Teresa

Significado: Tradicionalmente se asocia con "cosecha" o "verano", aunque sus orígenes son inciertos.

Santa Teresa de Ávila fue una mística, reformadora, escritora y Doctora de la Iglesia, pero quien piense que todo eso la convirtió en una mujer terriblemente solemne se llevará una sorpresa.

Tenía inteligencia, determinación y mucha personalidad. De niña, después de leer sobre los mártires, Teresa incluso intentó escaparse con su hermano con la esperanza de convertirse ella misma en una. ¡Tenía menos de 9 años! Afortunadamente, un familiar interceptó a la pareja antes de que su aventura, notablemente ambiciosa, llegara muy lejos.

3 Jerónimo

Significado: "Nombre sagrado"

Algunos santos irradian serenidad. San Jerónimo, en ocasiones, daba la impresión de que alguien acababa de decir algo sumamente irritante.

Este brillante erudito del siglo IV, responsable de traducir gran parte de la Biblia al latín, era culto, apasionado y famoso por su carácter combativo. Sus cartas que han sobrevivido dejan muy claro que no era un hombre que temiera expresar opiniones contundentes.

4 Catalina

Significado: Tradicionalmente asociado con "pura"

Santa Catalina de Siena no se dejaba intimidar fácilmente, lo cual fue una suerte considerando las personas con las que terminó manteniendo correspondencia.

Nacida en la Italia del siglo XIV, Catalina se convirtió en mística y, con el tiempo, en Doctora de la Iglesia, pero también se distinguía por su notable franqueza. Escribía a papas, gobernantes y otras figuras poderosas, instándolos a cambiar de rumbo cuando creía que estaban equivocados.

No se trataba de una audacia por el simple hecho de ser difícil. Catalina tenía un enorme sentido de la responsabilidad hacia la Iglesia y el mundo que la rodeaba, y no estaba dispuesta a dar por sentado que las personas importantes automáticamente sabían lo que era mejor.

5 Lorenzo

Significado: "De Laurentum"; posteriormente asociado con el laurel, símbolo de la victoria

San Lorenzo se gana un lugar en esta lista por mantener un extraordinario sentido del humor en circunstancias en las que la mayoría de la gente habría considerado que el humor era algo totalmente opcional.

Este diácono romano del siglo III se encargaba de ayudar a los pobres y de distribuir los fondos de la Iglesia. Según la tradición antigua, cuando las autoridades romanas le exigieron que entregara los tesoros de la Iglesia, Lorenzo les presentó a los pobres y necesitados a quienes la Iglesia atendía. Fue un gesto audaz, ingenioso y poco probable que mejorara su relación con las autoridades.

6 Francisco

Significado: "francés" o "hombre libre"

Es evidente que San Francisco de Asís no era un hombre que necesitara mucho para ser feliz. El Papa Francisco señaló una vez su capacidad para estar agradecido por algo tan sencillo como un trozo de pan duro, o para alabar a Dios por "la brisa que le acariciaba el rostro".

7 Tomás

Significado: "Gemelo"

San Tomás Moro logró, de alguna manera, ser un hombre de Estado, un erudito, un abogado, un esposo, un padre y un mártir sin perder nunca su sentido del humor.

Ese sentido del humor es una parte tan importante de su reputación que el Papa Francisco mencionó específicamente a Moro al hablar del sentido del humor que tan a menudo acompaña a la alegría cristiana.

8 Clara

Significado: "Brillante" o "clara"

Santa Clara de Asís puede que a veces quede eclipsada por la enorme sombra que proyecta su amigo San Francisco, pero eso habría sido difícil de lograr en persona. A los 18 años, Clara abandonó en secreto a su acaudalada familia para seguir la vida radical de pobreza de Francisco. Como era de esperarse, sus familiares no quedaron nada impresionados e intentaron convencerla de que regresara. Clara se mantuvo firme en su decisión.