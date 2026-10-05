El Vaticano publicará un “Diario del Papa Francisco” en noviembre

Disponible en cinco idiomas y más de 90 países, el diario personal del Papa Francisco será publicado el 24 de noviembre. En español, será editado y distribuido por la editorial Penguin Random House
El Diario Espiritual del Papa Francisco, un libro que contiene notas del papa argentino recopiladas y presentadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se publicará el 24 de noviembre de 2026, según anunció la Santa Sede el 5 de octubre. Esta obra, que aparecerá más de un año y medio después de la muerte del pontífice argentino, se distribuirá en cinco idiomas en 94 países.
Al finalizar su pontificado, el Papa Francisco autorizó la publicación de dos autobiografías: Vivir (Harper Collins, 2024) y Esperanza (Albin Michel, 2025), en las que relató su dilatada vida desde Buenos Aires hasta Roma. Este otoño se revelará otra faceta de la personalidad del difunto pontífice, ya que el cardenal Fernández, compatriota y amigo personal del papa argentino, ha publicado un libro que recopila más de treinta años de "notas" inéditas, escritas "desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024".