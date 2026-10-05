El Vaticano publicará un “Diario del Papa Francisco” en noviembre

Disponible en cinco idiomas y más de 90 países, el diario personal del Papa Francisco será publicado el 24 de noviembre. En español, será editado y distribuido por la editorial Penguin Random House

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El Diario Espiritual del Papa Francisco, un libro que contiene notas del papa argentino recopiladas y presentadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se publicará el 24 de noviembre de 2026, según anunció la Santa Sede el 5 de octubre. Esta obra, que aparecerá más de un año y medio después de la muerte del pontífice argentino, se distribuirá en cinco idiomas en 94 países.