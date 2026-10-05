Edith Pons, Premio Bernini 2026: “La belleza nos hace humildes”

En entrevista con Aleteia, la artista mexicana, Edith Pons, habla sobre la necesidad de belleza en la vida espiritual y explica cómo a través del arte sacro "podemos experimentar de alguna manera la realidad celestial"

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Ganadora del Premio Bernini 2026 -en la categoría bellas artes-, la artista visual y autora, Edith Pons, ha recorrido un largo camino en el que su fe y vocación artística terminaron encontrándose.

Edith siempre tuvo gusto y facilidad por el arte. Estudió Artes visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y dedicó sus primeros años de formación y profesión al arte contemporáneo. Sin embargo, durante esos años, se alejó de la fe y, posteriormente, del arte.

“Mi acercamiento a la fe ocurrió después y fue transformando primero mi vida personal. Fue al pasar por uno de los momentos más difíciles de mi vida cuando Dios se reveló personalmente y vi que era real, que está Vivo y que podía encontrarlo plenamente en la Iglesia. En ese tiempo incluso llegué a pensar que debía dejar por completo el arte para dedicarme enteramente a Dios en la vida religiosa. Sin embargo, con los años fui comprendiendo que mi vocación artística no había desaparecido y que también podía ser una forma particular de servirlo”.

Renovada su fe, decidió volver al arte, guiada por la tradición clásica y por las enseñanzas de santo Tomás de Aquino. Hoy, su arte está encaminado a “ayudar a elevar el espíritu, traer esperanza al mundo y, en lo posible, ayudar a que las almas elijan a Cristo”.

Un arte verdadero y universal

Su primer acercamiento al arte con tema religioso fue, aproximadamente, en 2009. “Un sacerdote muy querido, sabiendo que yo era artista, me sugirió pintar algo religioso. Ese fue el primer momento en que me percaté de que es posible hacer arte sacro hoy. Suena muy ingenuo, pero así era el contexto del que yo venía; la secularización del arte era prevaleciente”.

Durante años continuó realizando algunas copias y piezas por encargo, pero fue hasta el año pasado cuando, conociendo los criterios del arte según santo Tomás, trató de aplicarlos de manera consciente en obras de su autoría. “Podríamos decir que esa fue mi primera pieza formal de arte sacro: San Miguel, en sepia”.

San Miguel Arcángel (sepia). Tercer Premio, Premio de Arte Sacro 2025, Instituto Católico de Arte, Estados UnidosÓleo sobre lienzo, 2025 Courtesy of Edith Pons

La obra fue presentada al Sacred Art Prize del Catholic Art Institute, en Estados Unidos, y obtuvo el tercer lugar entre casi 400 obras de todo el mundo. Su segunda pieza, El triunfo de San Miguel, obtuvo una mención honorífica en ese mismo concurso.

“Para mí fue una especie de ratificación de este nuevo camino. Vi que esos criterios, nuevos para mí pero antiguos en la tradición, podían orientar la creación hacia un arte verdadero y universal”.

El Triunfo de San Miguel. Mención Honorífica, Sacred Art Prize 2025, Catholic Art Institute, Estados Unidos. Óleo sobre tela. Courtesy of Edith Pons

La belleza para la vida espiritual

Edith Pons tiene claro que el arte sacro es creado y dedicado a Dios, para que sirva al culto en la liturgia y esté realmente basado en la tradición y la doctrina.

“Una obra puede representar a Cristo, a la Virgen o a un santo y, sin embargo, no ser propiamente arte sacro. El arte sacro tiene una finalidad específica: está ordenado a Dios y creado para servir al culto y ayudar al hombre a acercarse al misterio que representa. Por eso tiene también una responsabilidad particular”.

La artista hace, también, una distinción importante: no es lo mismo el arte religioso del arte sacro. “ El arte religioso puede hablar de Dios o de la vida espiritual, pero tener rasgos más personales, interpretativos o menos apropiados para el culto (...) Por eso el arte religioso puede acompañarnos en la vida diaria, recordarnos a Dios y ayudarnos a vivir la fe, sin que necesariamente pertenezca al ámbito litúrgico o sagrado”.

Y explica que, en el arte sacro, el artista no trabaja únicamente para expresarse a sí mismo, sino para servir a Dios.

“A veces me gusta pensarlo así: el arte sacro y religioso es vertical, porque nos relaciona con Dios y, al mismo tiempo, eleva nuestra mirada, nuestro amor y nuestro espíritu hacia Él y hacia la trascendencia y, en esa experiencia, nos ayuda a transformar nuestras vidas”.

San Gabriel Arcángel. Óleo sobre lienzo. 2026. Courtesy of Edith Pons

Pero yendo aún más allá, afirma que este arte es importante porque el mundo necesita belleza. “La belleza nos hace vulnerables ante la magnificencia de algo muy bueno que nos sobrepasa. Nos hace humildes porque nos permite ver lo que somos y nos llama a aquello que deberíamos ser”.

Edith reconoce que el arte puede ayudarnos a reconocer los misterios de la fe y familiarizarnos con ellos. “ Muchas veces una persona puede no comprender todavía - a nivel intelectual- todo lo que la Iglesia enseña, pero puede sentirse atraída por la belleza, detenerse, preguntarse y comenzar a desear aquello que está contemplando”.

“El arte nos puede mostrar lo que podemos llegar a ser y, a través de la belleza, atraernos hacia Dios. Hacer deseable la vida de la Gracia y la santidad”.

Recordando las enseñanzas de Santa Hildegarda de Bingen, afirma que la belleza puede “hacer resonar profundamente en nosotros el recuerdo de aquello para lo que fuimos creados y despierta nuevamente el deseo de nuestro último fin, que es Dios”.

“Crear arte sacro es definitivamente un regalo divino”

Divino Rostro. Óleo sobre tela. 2026 (Colección Particular) Courtesy of Edith Pons

Una de las imágenes que más la han impactado en su vida espiritual es su segunda pintura del Divino Rostro. Crearlo cambió su vida porque fue, en sus palabras, “vivirlo de alguna manera”.

“Se volvió una experiencia en la que yo misma, por mis pecados, he participado”.

Al unir su fe y su vocación, el arte se volvió su trabajo principal, pero también en un apostolado.

“Es la manera en la que puedo aportar más a la evangelización y extender mi misión después de participar en Misa. El arte que realizo ya no puede estar desligado de lo que creo y, si no es de tema religioso, tiene que tener como objeto la belleza. Eso es lo que deseo compartir; es decir, mi obra es reflejo de mi espiritualidad. No sustituye mi vida espiritual, pero forma parte de ella y la prolonga en mi trabajo cotidiano”.