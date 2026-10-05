Dos posibles visitas de León XIV a México, en 2017 y 2031

Aunque la Santa Sede no ha confirmado ninguna fecha oficialmente, existe la posibilidad de recibir a León XIV en México durante 2027 y en el marco del quinto centenario de las apariciones guadalupanas, en 2031

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Las especulaciones sobre una próxima visita del Papa León XIV a México volvieron a despertar tras la entrevista que Red Católica realizó a Mons. Ramón Castro Castro, Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en la cual el prelado aseguró que el Pontífice podría visitar México en 2027 y en 2031, cuando se cumplan los 500 años del Acontecimiento Guadalupano.

Mons. Ramón recordó que el Papa expresó su deseo de venir a México; específicamente a la Basílica de Guadalupe para “poner su ministerio en manos de nuestra Madre Santísima”.

Y aunque, en un principio, se habló sobre la posibilidad de recibirlo en México en septiembre de 2025, la visita no pudo concretarse debido a que se canceló la participación del Papa en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York), que formaría parte del mismo viaje apostólico.

Señaló que un viaje a México en 2026 resulta complicado debido a que su agenda ya contempla un viaje por Sudamérica para noviembre. Sin embargo, dijo “es posible que sea en el 2027”, pues, durante la reciente visita del Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolín, se habló sobre la factibilidad de esta visita.

Además, expresó que los obispos de México ya han solicitado al Vaticano que el Papa visite el país con motivo del 500 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en 2031.