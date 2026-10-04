Excelentes películas de temática católica para otoño

Con temas como el Día de Acción de Gracias y el cambio de las estaciones, aquí tienes algunas películas para incorporar a tus tradiciones familiares este otoño

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Cuando empieza a notarse el frío, suele ser el momento de retomar las tradiciones familiares de otoño. Algunas familias disfrutan visitando campos de calabazas y dando paseos en carro. Otras prefieren un paseo por el campo para ver cómo cambian de color las hojas de los árboles. Muchos disfrutamos acurrucándonos en familia con chocolate caliente y una buena película. ¿Tiene tu familia alguna película favorita para ver cuando llega el otoño cada año?

Aquí tienes algunas películas estupendas de temática católica que encajan a la perfección con el cambio de estación. Puedes disfrutarlas solo o en familia y crear nuevas tradiciones en esta época del año.

1 El festín de Babette (1987)

Para ver mientras disfrutas de una cena en familia.

Esta película, una de las favoritas del Papa Francisco, ambientada en la Dinamarca rural de finales del siglo XIX, evoca una acogedora atmósfera otoñal gracias a su enfoque en la comida, la cosecha y, especialmente, el Día de Acción de Gracias.

La película está basada en un cuento homónimo de Isak Dinesen (seudónimo de Karen Blixen). La autora es más conocida por sus memorias, Memorias de África (1937). Dinesen escribió la historia sobre una mujer y el poder de la generosidad. En el relato, Babette, una refugiada política católica francesa, trabaja para una austera familia protestante, cocinando y limpiando su casa como criada durante 14 años. Babette prepara diariamente comidas muy sencillas y sosas, y cuando gana la lotería, su único deseo es preparar un banquete suntuoso para el pueblo.

Los protestantes, temiendo tales manjares frívolos como tentaciones, se resisten hasta que aceptan ciertas condiciones para la comida. Nadie podría haber previsto el desenlace para el pueblo después de un gesto tan hermoso y generoso como el de una comida ofrecida a los habitantes por una católica francesa, que podría haber utilizado el dinero para regresar a su hogar en Francia.

Los temas espirituales de esta película incluyen no solo la referencia a la celebración eucarística en la misa y la generosidad de Dios, sino también la naturaleza de la felicidad y la reconciliación con uno mismo, con los demás (como se muestra en los flashbacks de los sucesos de las monjas protestantes) y con Dios.

El Vaticano incluyó El festín de Babette en su lista oficial de 1995 de "Algunas películas importantes", dentro de la categoría de religión. Está disponible en MUBI.

2 El árbol de los zuecos de madera (1978)

Para ser testigo de la vida familiar sencilla.

Esta historia, una película más pausada y contemplativa, ganó la Palma de Oro, el máximo galardón del Festival de Cannes , uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. El Vaticano también la ha incluido en la lista oficial de "Películas Importantes" en la categoría de "Valores".

La película de Ermanno Olmi sigue a varias familias católicas durante un año en una granja lombarda de finales del siglo XIX, en Italia, propiedad de un terrateniente adinerado. El filme muestra la cosecha, el paso de las estaciones, la oración y la vida familiar en medio de una fe silenciosa y las dificultades. Puede que la película atraiga más a adolescentes que a niños pequeños debido a su ritmo pausado; sin embargo, el mensaje de resiliencia familiar inspira a todos. Está disponible en MUBI y Youtube.

3 Cabrini (2024)

Para recordar que Dios te capacita en tu misión.

Si a tu familia le gustan más las películas modernas, considera Cabrini, la película biográfica de Santa Francisca Javier Cabrini, la primera santa estadounidense. Esta película se centra en su labor misionera con inmigrantes y pobres, y sería un momento ideal para compartir con tus hijos adolescentes. Su conmovedora historia de perseverancia, caridad y fe inquebrantable en Dios les dejará una huella imborrable. Disponible en Youtube y Angel.

¿Prefieres los clásicos? ¿Qué te parecen estos?