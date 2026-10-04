¿Tienes una idea para emprender que puede ayudar a los demás, pero pero no te atreves a dar el primer paso? Hablemos de confiar, retos y cómo lograrlo

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El mundo del emprendimiento es uno de los más amplios, pues es donde surgen las ideas y el potencial para llevarlas a cabo y dar a conocer al mundo tu propuesta. Emprender no significa tener todo resuelto antes de comenzar; implica aprender a dar pasos concretos, asumir riesgos y sostenerse cuando las cosas no salen como se esperaba al inicio.

Emprender: un clavado al mundo de las ideas y oportunidades

En entrevista para Aleteia, Alejandro Hernández, un joven emprendedor que fundó su propio negocio, comparte a los lectores que, uno de los mayores obstáculos que experimentan los emprendedores al planear su estrategia de negocio es el miedo, el cual es normal.

"Esto ocurre porque no sabemos si funcionará, si nos irá bien o mal, pero desde ahí ya estaremos en la primera batalla, que es vencer ese miedo. Porque pensamos en todos los posibles escenarios, pero a veces nos enfocamos más en aquellos en los que no nos va bien".

En efecto, dar el primer paso cuesta, es como dar un clavado a un mar desconocido, por lo que debemos atrevernos a dar ese salto e ir aprendiendo y conociendo las necesidades de las personas a través de tu idea de negocio.

¿Y si esa idea que tienes merece una oportunidad?

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Emprender no es solamente ganar dinero o tener un negocio propio. Es preguntarse qué quieres construir, a quién puedes servir con lo que sabes hacer y cómo hacerlo sin dejar que el proyecto termine por comerse tu vida.

Alejandro señala que, una vez que esto se define, surge la importancia de confiar y darle una oportunidad al proyecto que tanto has pensado; es decir, aterrizar y hacer realidad tus ideas. Recomienda “hacerlo con todo y miedo” y tener claras tus metas para no rendirte.

Empezar no significa tener todo resuelto

Muchas veces esperamos sentirnos completamente preparados para dar el primer paso, cuando en realidad parte del aprendizaje ocurre precisamente después de comenzar. Ya que llegan otros pensamientos, dudas, e incluso incertidumbre.

“Después de dar el salto se viene un reto aún más grande, que será mantenerse en el juego. Al iniciar, estás empezando desde cero con todo, sin clientes, sin ventas y con mucha ansiedad. Llegan pensamientos de rendirte y dejarlo todo para volver a tu vida pasada, pero es ahí cuando más fuerte deberás ser. Debes cambiar de pensamiento a positivo y confiar en ti mismo y en tu emprendimiento”.

De ahí la importancia de no rendirse aunque sea difícil al inicio, ya que si eso sucede, “nunca sabrás hasta donde pudiste haber llegado, así que vale la pena seguir adelante a pesar de todo lo que se venga en contra, para lograr el objetivo”. Destacó Alejandro Hernández.

Con esto en mente, llega la hora de poner manos a la obra, para ello, te compartimos unos consejos que te ayudarán para empezar de la mano de nuestro especialista.

1 Concilia tu tiempo

Un punto a destacar es que cuando iniciamos con nuestro propio negocio, solemos dedicar demasiado tiempo al trabajo, olvidándonos de dar un respiro para pasar tiempo con la familia y descansar.

"De no ser así se vuelve abrumador el trabajo y podría resultar más estresado y cansado esforzarse. Pero sin olvidar que si quieres ver resultados (...) puede suceder que comiences a distanciarte para enfocarte en tu emprendimiento, que también es válido, siempre y cuando te detengas cuando lo creas necesario para tomar un descanso o despejar la mente".

2 Nunca dejes de intentar

El emprendedor señala que no siempre será fácil e implica un esfuerzo diario; sin embargo, es necesario no rendirte y buscar las oportunidades para hacerlo funcionar.

3 Esfuerzo y paciencia

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Todo lo que es sembrado con esfuerzo dará su fruto, por lo que es necesario ser pacientes para ver los resultados. Sabiendo que todo ha valido la pena.

4 Emprende con fe

Finalmente, comparte la importancia de iniciar tu emprendimiento con mucha fe. Ya que así tendremos la motivación necesaria cuando nos sintamos cansados o ansiosos.

¿Y si no funciona?