El arcángel Miguel se ocupó especialmente de santa Faustina

Santa Faustina contó que el propio Creador dio la orden al más grande de sus ángeles, el arcángel san Miguel, para que se ocupara de ella especialmente

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Son muchos los beatos y santos que, en su camino espiritual, han contado con la ayuda de los ángeles. Santa Faustina Kowalska, una de las mayores místicas de la Iglesia católica, no fue una excepción, pues tuvo una especial relación con el arcángel san Miguel.

Nacida en Polonia en 1905, se hizo famosa por su Diario, que recoge sus numerosas experiencias con Jesús Misericordioso. De hecho, Faustina es venerada como la Apóstol de la Divina Misericordia, y fue beatificada en 1993 y canonizada en 2000 por el papa Juan Pablo II.

El nombre de sor María Faustina Kowalska está estrechamente vinculado al apostolado de la Divina Misericordia, pero un aspecto característico de su camino espiritual del que no se habla tanto es la intervención de los ángeles en su vida.

Santa Faustina y los ángeles

En los relatos de su Diario, vemos importantes encuentros con los seres celestiales que ayudaron a la santa polaca a alcanzar el éxito en el apostolado de la Divina Misericordia.

Sabemos que la presencia de los ángeles es una constante en la vida de todos. Los ángeles participan en nuestros momentos de alegría, pero también, y sobre todo, cuando libramos nuestras batallas más duras.

El papa Gregorio Magno, honrado con el título de "Doctor Angelorum", aclara el papel de los ángeles y los arcángeles en la vida de los seres humanos. San Gregorio nos dice que los ángeles del coro de los ángeles de la guarda son nuestros guías, y tienen la tarea de encomendarnos misiones concretas.

Los arcángeles, por su parte —los más grandes de los ángeles—, son los encargados de las misiones más importantes: "Cuando se trata de hacer cosas maravillosas, es Miguel a quien se envía, para dar a conocer con sus acciones y con su nombre que nadie puede hacer aquellas cosas en las que solo Dios es eficaz".

Santa Faustina, dada la grandeza de su misión, fue especialmente perseguida por los demonios. Por esta razón, el Creador ordenó al mayor de sus ángeles —el arcángel Miguel— que velara por ella de una manera muy especial.

"El día de San Miguel Arcángel, vi a este gran guía a mi lado. Me dijo estas palabras: 'El Señor me ha encomendado que te cuide especialmente. Ten presente que el mal te odia, pero no temas. ¡Quién es como Dios!' Y desapareció. Sin embargo, sigo sintiendo su presencia y su ayuda".

Protegidos por distintos coros celestiales

El diario de santa Faustina revela episodios con su ángel de la guarda y san Miguel. Nos cuenta que un día, al salir de una ceremonia en la que había estado ante la imagen de Jesús Misericordioso, se vio sorprendida por una multitud de demonios que acudieron para repelerla y amenazarla. Ante ese enfrentamiento espiritual, la santa polaca pudo contar con la poderosa ayuda de su ángel de la guarda.

"Al ver su terrible odio hacia mí, pedí ayuda al ángel de la guarda, e inmediatamente la figura clara y luminosa del ángel de la guarda apareció ante mí y me dijo: 'No temas, esposa de mi Señor. Estos espíritus no pueden hacerte daño sin Su permiso'. Inmediatamente los espíritus malignos desaparecieron, y el fiel ángel de la guarda me acompañó visiblemente hasta el interior de la casa. Sus ojos eran modestos y apacibles, y un rayo de fuego brillaba en su frente".

La Divina Misericordia

El apostolado de Santa Faustina fue —y sigue siendo— de suma importancia para la humanidad. Los ángeles cumplieron fielmente los designios de Dios para la protección y salvaguarda de María Faustina:

"Hija mía, habla a todos de Mi inconcebible Misericordia. […] Mi Misericordia es tan grande que, a lo largo de toda la eternidad, ninguna mente, ni humana ni angelical, podrá sondear sus profundidades".

Así lo confirma el angelólogo italiano, el obispo Marcello Stanzione, sobre la inexplicable misericordia de Dios hacia Sus hijos más pecadores:

"La admiración por la misericordia de Dios es un elemento común entre los hombres y los ángeles. Podríamos afirmar que, mientras que en el hombre surge al ver cómo se derraman sobre él una misericordia ilimitada e inagotable a pesar de estar bajo el peso de sus pecados más monstruosos, por otro lado, el asombro de los ángeles radica en ver tanta misericordia para con nosotros, los pecadores, una misericordia casi inconcebible para quienes recuerdan la caída irreparable de sus hermanos angelicales. Algunos se preguntarán si no se mostró misericordia alguna hacia aquellos ángeles rebeldes. Recordemos esto: la misericordia desea un signo de arrepentimiento… pero en el caso de la ofensa causada por aquellos ángeles hay una profunda diferencia con respecto a la de los hombres. He aquí la respuesta: «Cuando reflexionaba sobre el pecado de los ángeles y su castigo inmediato, le pregunté a Jesús por qué los ángeles eran castigados inmediatamente después de pecar. Oí la voz: Por su profundo conocimiento de Dios. Ninguna persona en la tierra, por muy gran santo que sea, tiene tal conocimiento de Dios como lo tienen los ángeles»". (Diario 1332)

Ángeles y misericordia

Es posible que los ángeles no puedan concebir la Misericordia en su totalidad, pues se trata de un misterio que pertenece únicamente a Dios. Sin embargo, los santos ángeles anhelan nuestra salvación para dar gloria a Dios, y la única forma en que podemos salvarnos es mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y la gracia que la Divina Misericordia nos concederá a cada uno de nosotros en el momento final de nuestra muerte.