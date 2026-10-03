Jugosas, dulces y versátiles: las peras no solo sirven para hacer compota y mermelada, sino que también se pueden utilizar para preparar muchas otras delicias
En esta época, comemos las peras tal cual, las procesamos junto con las manzanas para hacer jugo espeso y compotas, las congelamos y las secamos. Las de menor calidad terminarán en barriles para la destilación, y las que se han dañado las secamos, tal como lo hacían ya nuestros antepasados. Pero las peras se pueden usar en otras muchas recetas.
Con ellas podemos preparar desde sencillos postres caseros hasta platillos con los que darle un toque especial al menú de otoño. Hemos recopilado algunas recetas en las que las peras se lucen especialmente. Mateja Reš las preparó para la revista semanal Družina.
1PASTEL DE CHOCOLATE CON PERAS, SIN GLUTEN
Ingredientes:
100 g de chocolate para comer
100 g de mantequilla
1 cucharadita de licor de tu preferencia
4 yemas de huevo
100 g de azúcar morena
100 g de avellanas molidas
4 claras de huevo
4 peras
azúcar en polvo para espolvorear
Preparación:
Engrasamos el molde para pastel con mantequilla y cubrimos el fondo con papel para hornear. Untamos con mantequilla y espolvoreamos con azúcar granulada. Inclinamos el molde y lo giramos para que el azúcar se distribuya también por el borde del molde.
Calentamos el horno a 180 grados Celsius. Derretimos el chocolate al baño María junto con la mantequilla. Agregamos el licor y dejamos que se enfríe.
Batimos las yemas junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espesa. Incorporamos las avellanas molidas y el chocolate.
Por separado, batimos las claras a punto de nieve, pero sin pasarlas. Incorporamos suavemente las claras a la mezcla de yemas, cucharada por cucharada.
Vertemos la masa en el molde preparado. Con una cucharita, retiramos el corazón de las peras peladas y cortadas por la mitad, y las colocamos en el molde con la parte cortada hacia abajo.
Llevamos al horno y horneamos durante 40 minutos. Clavamos un palillo en el pastel. Si sale limpio, es señal de que está listo. Retiramos el aro del molde y dejamos reposar media hora, luego lo pasamos a una bandeja para servir. El pastel se puede servir con helado o crema.
2Sopa de pera
Para cuatro personas necesitamos:
8 peras maduras
el jugo de ½ limón
2 plátanos
1 racimo de uvas
Preparación:
Lavamos las peras maduras, las pelamos, les quitamos el corazón, las rociamos con jugo de limón y las procesamos en una licuadora o con una batidora de mano hasta obtener un puré homogéneo.
Pelamos los plátanos y los cortamos en rodajas. Desgranamos el racimo de uvas.
Vertemos el puré en tazas y agregamos las rodajas de plátano y las uvas.
Un postre extremadamente sencillo, pero sabroso y nutritivo, listo en diez minutos.
3Pastel de peras
Ingredientes:
300 g de harina de trigo integral
¼ de cucharadita de polvo para hornear
½ cáscara rallada de limón de cultivo orgánico
80 g de azúcar en polvo
125 g de mantequilla
Un chorrito de ron
800g de peras
200g de nueces finamente picadas
1 huevo
1/2 de crema dulce
El jugo de 1 limón
Preparación:
Mezclamos la harina, el polvo para hornear, la ralladura de limón y el azúcar en polvo, y los incorporamos rápidamente con trocitos de mantequilla y un chorrito de ron hasta formar una masa quebrada. Dejamos reposar en el refrigerador por al menos media hora.
Pelamos las peras, las cortamos en cuartos, les quitamos el corazón y las cortamos en rebanadas finas o las rallamos. Las mezclamos con las nueces finamente picadas, el huevo batido, la crema y el jugo de limón.
Engrasamos un molde de aproximadamente 20 x 30 cm o lo cubrimos con papel para hornear. Dividimos la masa reposada en dos, extendemos una mitad con el rodillo y la colocamos en el molde. Distribuimos el relleno por todo el molde. Extendemos la otra mitad de la masa con el rodillo y cubrimos el relleno de peras. Recortamos la masa según el contorno del molde y presionamos bien los bordes. Con la masa que nos sobre, formamos una pera decorativa y la colocamos en el centro de la tarta.
Horneamos durante 45 minutos a 180 grados Celsius. La tarta sabe aún mejor al día siguiente y es más fácil de cortar.