Jugosas, dulces y versátiles: las peras no solo sirven para hacer compota y mermelada, sino que también se pueden utilizar para preparar muchas otras delicias

Copiar el enlace Compartir en :

En esta época, comemos las peras tal cual, las procesamos junto con las manzanas para hacer jugo espeso y compotas, las congelamos y las secamos. Las de menor calidad terminarán en barriles para la destilación, y las que se han dañado las secamos, tal como lo hacían ya nuestros antepasados. Pero las peras se pueden usar en otras muchas recetas.

Con ellas podemos preparar desde sencillos postres caseros hasta platillos con los que darle un toque especial al menú de otoño. Hemos recopilado algunas recetas en las que las peras se lucen especialmente. Mateja Reš las preparó para la revista semanal Družina.

1 PASTEL DE CHOCOLATE CON PERAS, SIN GLUTEN

Kostiantyn Kravchenko | Shutterstock

Ingredientes:

100 g de chocolate para comer

100 g de mantequilla

1 cucharadita de licor de tu preferencia

4 yemas de huevo

100 g de azúcar morena

100 g de avellanas molidas

4 claras de huevo

4 peras

azúcar en polvo para espolvorear

Preparación:

Engrasamos el molde para pastel con mantequilla y cubrimos el fondo con papel para hornear. Untamos con mantequilla y espolvoreamos con azúcar granulada. Inclinamos el molde y lo giramos para que el azúcar se distribuya también por el borde del molde.

Calentamos el horno a 180 grados Celsius. Derretimos el chocolate al baño María junto con la mantequilla. Agregamos el licor y dejamos que se enfríe.

Batimos las yemas junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espesa. Incorporamos las avellanas molidas y el chocolate.

Por separado, batimos las claras a punto de nieve, pero sin pasarlas. Incorporamos suavemente las claras a la mezcla de yemas, cucharada por cucharada.

Vertemos la masa en el molde preparado. Con una cucharita, retiramos el corazón de las peras peladas y cortadas por la mitad, y las colocamos en el molde con la parte cortada hacia abajo.

Llevamos al horno y horneamos durante 40 minutos. Clavamos un palillo en el pastel. Si sale limpio, es señal de que está listo. Retiramos el aro del molde y dejamos reposar media hora, luego lo pasamos a una bandeja para servir. El pastel se puede servir con helado o crema.

2 Sopa de pera

Para cuatro personas necesitamos:

8 peras maduras

el jugo de ½ limón

2 plátanos

1 racimo de uvas

Preparación:

Lavamos las peras maduras, las pelamos, les quitamos el corazón, las rociamos con jugo de limón y las procesamos en una licuadora o con una batidora de mano hasta obtener un puré homogéneo.

Pelamos los plátanos y los cortamos en rodajas. Desgranamos el racimo de uvas.

Vertemos el puré en tazas y agregamos las rodajas de plátano y las uvas.

Un postre extremadamente sencillo, pero sabroso y nutritivo, listo en diez minutos.

3 Pastel de peras

Lecker Studio | Shutterstock

Ingredientes:

300 g de harina de trigo integral

¼ de cucharadita de polvo para hornear

½ cáscara rallada de limón de cultivo orgánico

80 g de azúcar en polvo

125 g de mantequilla

Un chorrito de ron

800g de peras

200g de nueces finamente picadas

1 huevo

1/2 de crema dulce

El jugo de 1 limón

Preparación:

Mezclamos la harina, el polvo para hornear, la ralladura de limón y el azúcar en polvo, y los incorporamos rápidamente con trocitos de mantequilla y un chorrito de ron hasta formar una masa quebrada. Dejamos reposar en el refrigerador por al menos media hora.

Pelamos las peras, las cortamos en cuartos, les quitamos el corazón y las cortamos en rebanadas finas o las rallamos. Las mezclamos con las nueces finamente picadas, el huevo batido, la crema y el jugo de limón.

Engrasamos un molde de aproximadamente 20 x 30 cm o lo cubrimos con papel para hornear. Dividimos la masa reposada en dos, extendemos una mitad con el rodillo y la colocamos en el molde. Distribuimos el relleno por todo el molde. Extendemos la otra mitad de la masa con el rodillo y cubrimos el relleno de peras. Recortamos la masa según el contorno del molde y presionamos bien los bordes. Con la masa que nos sobre, formamos una pera decorativa y la colocamos en el centro de la tarta.