“El icono es un catecismo en imágenes” (Entrevista)

Los iconos han cautivado los corazones y las mentes de las personas durante siglos. ¿Por qué? ¿Cómo influye su creación en la fe? Danuta Jęczmyk, del estudio Fides, nos lo explica

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Danuta Jęczmyk OV, es un historiadora del arte, artista visual y consagrada de Polonia. Tras años pintando comenzó su propio estudio, Fides. En una entrevista con la edición polaca de Aleteia, comparte su experiencia y testimonio sobre el impacto que un icono puede tener para la vida de fe, desde su creación, hasta su contemplación.

Pracownia Fides

Aleteia: ¿Diseñar iconos es para ti un trabajo o más bien una misión de vida?

Danuta Jęczmyk: Crear iconos es tanto mi trabajo como mi misión. La creación de iconos es mi trabajo, mi única fuente de ingresos y mi misión. Soy historiadora del arte y pintora de formación. Mi vida profesional siempre ha estado ligada al arte. Doy gracias a Dios por esta maravillosa vocación. También quisiera destacar que no solo pinto iconos canónicos; mi obra incluye numerosas imágenes inspiradas en iconos tradicionales y arte popular.

¿Por qué escribir o pintar iconos canónicos es una especie de misión?

El icono, como género artístico, fue creado al servicio de la liturgia y la fe. Todo tiene su significado. Un icono no expresa piedad personal, sino que transmite un mensaje sobre las verdades de la fe. Es un catecismo en imágenes. En este sentido, cumple una función formativa y es un medio muy importante para comunicar la fe pura. Ni siquiera lo llamaría evangelización, ya que este arte está dirigido más bien a los creyentes, como ayuda en la oración, como catequesis y como forma de organizar mensajes importantes.

Devoción a Dios

¿Cómo fue que te uniste al grupo de vírgenes consagradas?

Este es el misterio de la vocación. Así interpreté mi camino, y lo he recorrido durante nueve años. Dios me sorprende constantemente de forma positiva. Sobre todo, cumple todas sus promesas. Me guía, a veces en la oscuridad y el sufrimiento, pero siempre hacia la bondad y la luz.

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Elegí al Buen Pastor como motivo para mi cuadro de consagración. Y hasta el día de hoy, sigue siendo la imagen de Jesús más cercana a mí. Me identifico con esa pequeña oveja indefensa que encuentra todo lo que necesita en los brazos del Pastor. Este motivo se repite constantemente en mi obra: el Buen Pastor encontrando a la oveja perdida, el Pastor con la oveja sobre sus hombros, la herida en su costado, las heridas en sus manos y pies causadas por las espinas que tuvo que atravesar. La oveja es un símbolo del alma redimida por Cristo a través de su pasión y resurrección. Es un misterio que me resulta increíblemente cercano.

Dios obra a través de los iconos

¿Cuál ha sido el pedido más extraño o inusual que has recibido?

No acepto encargos extraños o inusuales, ya que priorizo ​​el mensaje puro de la fe, no la piedad. Si algo no cumple con estos criterios, no acepto el trabajo. Sin embargo, puedo hablarles de encargos que me han conmovido especialmente.

Una mujer me encargó un icono. Quería regalárselo a alguien. Así que pinté un icono de Nuestra Señora de Kazán. La mujer recibió el icono y se dispuso a entregárselo. La reacción de la persona la sorprendió. Al principio, se mostró genuinamente sorprendida, luego se llenó de lágrimas y se quedó sin palabras. Resultó que la persona había estado en Kazán y había recibido una gracia especial. Y ahora la imagen de María, a la que tanto amaba, había visitado su hogar. Al escuchar esta historia, lloré de emoción.

Otro momento conmovedor fue la ofrenda del icono del Mandylion a una sala de pacientes con COVID-19 en un hospital. Mientras la pandemia hacía estragos, las enfermeras lo pasaban mal. El icono, que colgaba en su habitación, les infundió esperanza y les ayudó a orar cuando no podían asistir a la misa dominical. Tengo innumerables ejemplos de cómo Dios toca los corazones de una manera especial a través de los iconos. Esto solo me fortalece en este ministerio y me da la fuerza para perseverar y crear para la gloria de Dios.

¿Cómo influye tu relación con Dios en tu escritura y cómo influye la escritura en tu fe?

Durante varios años, asistí a clases de pintura de iconos en una iglesia ortodoxa. Allí se hacía hincapié en que el canon de la pintura de iconos exige que quien practica este arte sea profundamente religioso y participe de los sacramentos. Estoy completamente de acuerdo. Creo que sin fe y sin los sacramentos, no podemos transmitir las verdades en las que creemos. Por lo tanto, la vida espiritual es un elemento crucial en el trabajo con iconos.

Mi relación con Dios influye profundamente en los iconos y pinturas que creo. Su impacto en mi vida espiritual también es significativo. Por ejemplo, cuando recibo un encargo para un icono de un santo en particular, analizo su biografía, sus escritos y sus palabras. Su actitud se convierte en un ejemplo para mí. También moldea mi fe. Para representar fielmente a esta figura en un icono, debo comprender plenamente su espiritualidad. Esto debe influir en mi relación con Dios.

Icono: un medio para la meditación

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¿Por qué nos atraen tanto los iconos? ¿No bastaría con una impresión de la imagen para la oración? ¿Es un icono un medio más adecuado para la meditación?

Por supuesto, una reproducción de una imagen basta para evocar la presencia de Dios, siempre que sea una buena imagen. Un icono no es un amuleto. Sin embargo, es el mejor medio para la meditación.

Como ya he mencionado, cada elemento expresa fe pura y habla de verdades inmutables sobre Dios. Y a través de esto, Él puede tocar los corazones. Valoro los iconos por su forma, su mensaje y su orden. Esto a veces falta en la pintura occidental, incluso en la religiosa. Como un valioso patrimonio de la humanidad, creo que los iconos deben perdurar en su forma tradicional y transmitirse de esa forma.