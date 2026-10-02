Una oración a la Virgen María que se reza dos veces al año

San Bartolo Longo, el apóstol del Rosario, compuso una bella oración a la Virgen María que se reza dos veces al año: el 8 de mayo y el primer domingo de octubre

La súplica a la Virgen María , que se venera en Pompeya como Nuestra Señora del Rosario, es una oración que fue compuesta en 1883 por san Bartolo Longo como una respuesta la Encíclica Supremi Apostolatus officio con la que León XIII indicó la recitación del Rosario para enfrentar los males de la sociedad.

Esta súplica a María Santísima se reza el primer domingo de octubre porque la primera vez fue el 14 de octubre de 1883, y el 8 de mayo, que es el aniversario de la colocación de la primera piedra del santuario de Nuestra Señora del Rosario, que se realizó en 1876.

La oración se compone de tres partes, rezando un Ave María al final de cada una.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Oh Augusta Reina de las Victorias, oh, Soberana del Cielo y de la Tierra, ante cuyo nombre se alegran los cielos y tiemblan los abismos, oh, Reina gloriosa del Rosario, nosotros, tus hijos devotos, reunidos en tu Templo de Pompeya, en este día solemne derramamos los afectos de nuestro corazón, y con confianza de hijos, te manifestamos nuestras miserias.

Del trono de clemencia, donde te sientas como Reina, vuelve, oh, María, tu mirada piadosa sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre Italia, Europa, el mundo entero.

Ten compasión de nuestras penas y trabajos que amargan nuestra vida.

Mira, oh, María, cuántos peligros en el alma y en el cuerpo, cuántas calamidades y aflicciones nos oprimen. Oh, Madre, implora para nosotros de tu divino Hijo, la misericordia y vence con la clemencia el corazón de los pecadores.

Son nuestros hermanos e hijos tuyos que cuestan la sangre al dulce Jesús y entristecen tu sensibilísimo corazón. Muéstrate a todos come eres, Reina de paz y de perdón.

Dios te salve, María…

Es verdad que nosotros, que somos tus hijos, somos los primeros, con nuestros pecados, en volver a crucificar a Jesús en nuestro corazón y en traspasar nuevamente tu corazón.

Lo confesamos: somos merecedores de los más duros castigos, sin embargo, recuérdate que en el Gólgota recogiste, con la Sangre divina, el testamento del Redentor moribundo, que te declaraba Madre nuestra, Madre de los pecadores.

Tú, por lo tanto, como Madre nuestra, eres nuestra Abogada, nuestra Esperanza.

Y nosotros, gimiendo, extendemos hacia ti nuestras manos suplicantes, gritando: ¡Misericordia! Oh, Madre Buena, ten piedad de nosotros, de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros difuntos, sobre todo de nuestros enemigos y de tantos que se dicen cristianos y ofenden, no obstante, el Corazón amable de tu Hijo.

Hoy te imploramos piedad por las naciones en lucha, por toda Europa, por todo el mundo, para que arrepentido, vuelva a tu corazón. ¡Misericordia para todos, oh, Madre de Misericordia!

Dios te salve, María…

¡Dígnate, oh, María, ¡escucharnos con benevolencia! Jesús ha puesto en tus manos todos los tesoros de sus gracias y de sus misericordias. Tú estás, Reina coronada, a la derecha de tu Hijo, resplandeciente de gloria inmortal, por encima de todos los coros de los ángeles.

Tú extiendes tus dominios por toda la extensión de los cielos y a ti han sido sometidas la tierra y todas sus criaturas. Tú eres, por gracia, omnipotente.

Tú, por tanto, puedes ayudarnos. Si tú no nos quisieras ayudar, porque somos hijos ingratos y no merecedores de tu protección, no sabríamos a quién dirigirnos. Tu corazón de Madre no permitirá ver que nosotros, que somos tus hijos, nos perdamos.

El niño que vemos en tus rodillas y la mística corona que contemplamos en tu mano, nos inspiran confianza en que seremos escuchados.

Y nosotros confiamos plenamente en ti, nos abandonamos como hijos débiles entre los brazos de la más tierna de las madres, y, hoy mismo, esperamos de ti las deseadas gracias.