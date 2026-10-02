San Francisco de Asís, cuya muerte fue una última alabanza 

Durante la noche del 3 al 4 de octubre de 1226, san Francisco de Asís exhaló su último aliento en la Porciúncula. Tenía apenas 44 años.

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Desde que recibió los estigmas en el monte Alverne, en septiembre de 1224, san Francisco se convirtió en la oración hecha hombre. Su cuerpo llevó desde entonces las marcas de Cristo crucificado, y sus últimos años son los de un hombre agotado por la enfermedad, casi ciego, pero cuya alma parece más que nunca volcada hacia Dios. Cansado y enfermo, regresa a Asís y se retira durante un tiempo a San Damián.

Es allí, casi privado de la vista, donde compone, hacia 1225, su famoso Cántico de las criaturas. En él alaba a Dios por el sol, la luna y las estrellas, por el viento, el agua, el fuego y la tierra. Cada criatura se convierte para él en un reflejo de la bondad del Creador. No contempla el mundo como una realidad separada de Dios: reconoce en todas partes su presencia y su belleza. Pero, en este gran cortejo de alabanzas, aún falta algo: la muerte.

La muerte es una oración

Francisco sufre cada vez más. Sabe que se acerca su fin. Y, sin embargo, tras una vida dedicada por completo a Cristo, va a realizar un último gesto sorprendente: convertir su propia muerte en una alabanza a Dios. Así, añade al Cántico de las criaturas una última estrofa, dedicada a aquella a la que ahora llama "nuestra hermana, la muerte corporal". Y cuando llega el momento de morir, pone en práctica lo que había cantado.

Aquella noche del 3 al 4 de octubre de 1226, en la Porciúncula, sabe que su hora está cerca. Entonces, como para celebrar una última liturgia, pide que lo acuesten "desnudo sobre la tierra desnuda". No quiere morir en la riqueza. No quiere morir rodeado de signos de poder. Quiere morir pobre, tal y como había elegido vivir años antes, a la edad de veinticuatro años, cuando respondió a la llamada de Cristo en la cruz despojándose de sus ropas y renunciando a la herencia y a los bienes de su padre.

Hasta su último aliento, Francisco quiere permanecer fiel a Cristo y seguir a "la Señora Pobreza". A su alrededor se reúnen sus hermanos. Pide que canten. Su muerte no será un silencio, sino una oración. Los hermanos entonan el salmo 141, mientras Francisco, tendido sobre la tierra desnuda, se prepara para dar el último paso:

"¡A voz en grito clamo al Señor! ¡A voz en grito suplico al Señor!

Derramo ante él mi queja; ante él expongo mi angustia.

Cuando me falta el aliento, tú conoces mi camino. En el sendero por el que avanzo, me han tendido una trampa.

Mira a mi alrededor y observa: ¡no hay nadie que me conozca! Para mí ya no hay refugio: ¡nadie piensa en mí!

¡He clamado a ti, Señor! He dicho: 'Tú eres mi refugio, mi parte, en la tierra de los vivos'".

Presta atención a mis súplicas: estoy reducido a la nada; líbrame de los que me persiguen: son más fuertes que yo.

Sácame de la prisión en la que me encuentro, para que dé gracias a tu nombre. A mi alrededor, los justos formarán un círculo por el bien que me has hecho.

San Francisco de Asis Public Domain

EL último suspiro dedicado a Dios

Entre lágrimas, uno de los hermanos se acerca a él y le pide perdón. Los demás lo imitan y Francisco perdona a cada uno, mientras los bendice. Aquel que había emprendido su camino evangélico en soledad no muere solo: a su alrededor se encuentra esa fraternidad que él quiso que fuera pobre, alegre y orientada hacia Cristo. Entonces vuelve el canto. Los hermanos entonan su Cántico de las criaturas. Y cuando llega la última estrofa, Francisco oye cantar las palabras que tanto le dicen en ese instante:

"Alabado seas, Señor mío, por nuestra hermana la muerte corporal, de la que ningún hombre vivo puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueren en pecado mortal! ¡Dichosos aquellos a quienes ella sorprenda en tu santísima voluntad, pues la segunda muerte no podrá hacerles daño!"

Ya no intenta huir de aquella a quien llamaba su hermana. La acoge, escucha el Evangelio del lavatorio de los pies, proclamado ante él: Cristo de rodillas ante sus discípulos, el Maestro convertido en siervo. Le cubren de cenizas, en señal de penitencia. Siguen llegando visitantes. Algunos aún quieren ver al santo. Otros vienen simplemente a estar a su lado.