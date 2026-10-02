[RECETA] Pan de maíz de la abadesa Leocádia: receta de 1729

Imagina abrir un libro de recetas escrito hace casi 300 años y encontrar ahí una receta que aún hoy podemos preparar y que además de ser deliciosa, es sencilla

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Hay recetas que parecen demasiado sencillas como para encerrar una historia. Un panecillo, hecho con harina, leche, azúcar y algunas especias, podría parecer simplemente otra receta antigua más. Pero los panecillos de maíz de Santa Clara guardan un testimonio de casi tres siglos sobre la vida dentro de los conventos, la alimentación y también la economía de estas comunidades religiosas.

La receta está registrada en un manuscrito del 26 de octubre de 1729, perteneciente al Convento de Santa Clara de Évora, en Portugal. El libro fue escrito por la abadesa, la hermana María Leocádia do Monte do Carmo, y reúne recetas de dulces y otras preparaciones elaboradas por las religiosas. La historiadora brasileña Leila Mezan Algranti publicó y estudió este manuscrito, lo que nos permite conocer hoy una receta que podría haber desaparecido con el paso de las generaciones. Eso fue precisamente lo que ocurrió con las Broas o panes de maíz de Santa Clara.

Es una receta sencilla. Y tal vez sea precisamente eso lo que la hace tan especial.

No hay una lista larga de ingredientes. Los panes llevan harina de maíz, harina de trigo, azúcar, leche, clavo de olor, hinojo y sal. La hermana María Leocádia escribió las instrucciones de manera muy directa: había que amasar los ingredientes, dar forma a los panes y hornearlos.

La cocina también formaba parte de la vida del convento

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Cuando pensamos en la repostería conventual, lo primero que nos viene a la mente son dulces ricos en azúcar, huevos y almendras. Pero los antiguos conventos también conservaban recetas mucho más sencillas.

La cocina era un lugar de trabajo y organización. Los alimentos debían comprarse, almacenarse y aprovecharse. Y los dulces también tenían una función social: podían ofrecerse a visitantes, benefactores y personas cercanas a la comunidad religiosa, además de formar parte de fiestas y ocasiones especiales.

Por eso, ese pequeño libro de recetas de la hermana María Leocádia es más que un libro de cocina. Nos permite vislumbrar un poco de la vida cotidiana de las religiosas.

Y hay algo hermoso en eso: una receta tan sencilla terminó convirtiéndose en una forma de conservar un recuerdo.

Un pan que ha atravesado el tiempo

El maíz, ingrediente principal de la receta, ya formaba parte de la alimentación portuguesa desde hacía siglos, después de haber llegado a Europa desde las Américas. Así, los ingredientes y las costumbres viajaron de un lado a otro del Atlántico, incorporándose poco a poco a las cocinas portuguesas y brasileñas.

Quizás por eso una receta como esta nos resulte tan familiar.

Hay algo muy cercano en un pan de maíz hecho con harina, leche e hinojo. Es una comida sencilla, hecha para compartir. Y tal vez sea precisamente ahí donde radica su encanto.

La hermana María Leocádia escribió su receta en 1729. Hoy, podemos volver a abrir ese viejo cuaderno —esta vez en nuestra propia cocina— y disfrutar del mismo sabor.

Panecillos de maíz de Santa Clara

Ingredientes:

900 g de harina de maíz

450 g de harina de trigo

900 g de azúcar

1 taza de leche

Clavo de olor al gusto

Hinojo al gusto

Una pizca de sal

Modo de preparación

Misto Graphy | Misto Graphy

Mezcla las harinas y el azúcar. Agrega la leche, el clavo y el hinojo. Incorpora una pizca de sal y amasa bien hasta obtener una masa que se pueda moldear.

Forma pequeños panecillos y colócalos en una bandeja para hornear.

Llévalos al horno precalentado hasta que estén cocidos y ligeramente dorados.

La receta original, escrita en 1729, es bastante breve y no indica temperaturas ni tiempos de horneado —algo común en los antiguos libros de cocina—. La versión anterior es una adaptación para la cocina actual, que conserva los ingredientes registrados en el manuscrito.