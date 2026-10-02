¿Qué puedo hacer cuando mi pareja no dice lo que siente?

Descubre cómo gestionar la falta de comunicación de tu pareja, evitar forzar el diálogo y aprender a descifrar su silencio con respeto y empatía

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Muchas parejas tropiezan con la misma dificultad: a uno de los dos le cuesta manifestar lo que vive en su mundo interior. Hay quien prefiere, por carácter y temperamento, no hablar de sí mismo. Y hay quien, por el contrario, cuenta todo lo que piensa y siente a sus amistades, a su pareja y, si se presenta la ocasión, hasta al taxista durante el trayecto. ¿Qué hacer, entonces, cuando quien duerme a nuestro lado guarda silencio sobre lo que le pasa?

Respetar el estilo de comunicación del otro

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Lo primero es no empujar, no forzar, no exigir que hable más de lo que le apetece. Hay que respetar su estilo callado de comunicarse. Y respetarlo nos lleva a algo más profundo: comprenderlo antes de querer reclamar. Incluso podemos cultivar la suficiente empatía para interpretar correctamente su silencio; es decir, aprender a leer su interior sin que diga nada.

El problema se agudiza porque hoy se le concede una enorme importancia a la comunicación en la pareja. Se cree que, a más palabras, mejor funciona la vida en común. Y es cierto que existe un mínimo indispensable de diálogo para llegar a acuerdos y ordenar la vida diaria. Pero exigirle a un introvertido que diga lo que no le nace es forzar la relación y aumentar la tensión entre ambos.

La importancia de aceptar la personalidad

Conviene, además, aceptar de lleno que esa es su personalidad. Es frecuente que un extrovertido se case con un introvertido, y con los años la diferencia se acentúa. Querer cambiar al otro es una tarea sin esperanza de éxito. Quizá sirva aquí la vieja sentencia de que en el término medio está la virtud: hablar lo esencial basta. No hace falta que nos cuenten todo, ni debemos incomodarnos porque el otro no relate cada cosa que le sucede. Se trata de dejar que el otro sea como es y no frustrarnos porque predomine su silencio cuando nosotros necesitamos explayarnos.

Comunicar más allá de las palabras

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El amor no requiere verborrea ni horas de charla sobre diversos temas. Si a la pareja no le apetece, hay que saber darle su lugar. Lo verdaderamente indispensable es saber escucharse y procurar entender las necesidades del otro. El amor auténtico va desarrollando una capacidad de comprender sin palabras lo que habita en el interior del ser amado, como una madre con su bebé, que sabe tantas cosas aunque él no pronuncie una sola palabra. Esto exige afinar la lectura del lenguaje corporal y descifrar lo que los actos dicen por sí mismos.

En síntesis, se trata de comprender el silencio conyugal y renunciar a la expectativa de que más comunicación garantiza una mejor pareja. Esa suposición no conduce, de suyo, a un mejor entendimiento. Lo que más importa es preservar una convivencia sana y positiva, donde reinen el afecto y la comprensión.

Saber guardar silencio

Estos dos dichos ayudan a pensarlo: "En boca cerrada no entran moscas" y "calladita te ves más bonita". Sugieren que hay que aprender a guardar silencio, a no hablar de más, y a valorar que decir lo correcto, con prudencia y en el momento oportuno, vale mucho más que el exceso de palabrería, que termina por decir cosas inadecuadas, incluso ofensivas, que no enriquecen la relación sino que la enturbian.