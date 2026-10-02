León XIV: la Iglesia necesita del arte creado por humanos

Este viernes, el Papa León XIV recibió a los participantes de un encuentro organizado en Roma por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Les agradeció su compromiso y, en particular, su contribución al diseño del pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia. Este año, el tema elegido por el Vaticano, inspirado en Santa Hildegarda de Bingen , fue: "El oído es el ojo del alma". Entre los artistas presentes se encontraban la cantante de rock Patti Smith, monjas benedictinas alemanas y el cineasta estadounidense Jim Jarmusch.

"En la era de la tecnología y el consumismo, el gran peligro ya no es solo la censura, sino la estandarización", declaró León XIV al recibir a los artistas en audiencia el 2 de octubre de 2026. "La Iglesia los necesita", les aseguró, defendiendo el arte frente a las imágenes generadas por Inteligencia Artificial que carecen de "la chispa humana".

Ante un grupo de artistas reunidos en el Vaticano, el Papa León XIV señalo la urgencia de distinguir "el arte humano de lo producido por las máquinas"

"El arte, como una antena, capta las grandes preguntas del corazón humano, a veces como un grito, más a menudo como un susurro, y las hace audibles, visibles y compartibles", enfatizó el pontífice, para quien toda creación artística debe estar animada por una "inquietud" orientada hacia la verdad. En esta perspectiva, destacó la importancia del arte también en la era de los buscadores, "que nos ofrecen miles de respuestas en un segundo".

"Por muy potentes que sean", advirtió León XIV, «estos buscadores reproducen lo que ya existe y tienden a darnos lo que ya queremos". Por el contrario, afirmó que el arte, "cuando se resiste a la uniformidad, cuando ralentiza nuestra mirada, cuando nos obliga a detenernos ante lo que no se puede consumir, es una forma de regeneración cultural y espiritual".

El peligro de la estandarización

"En la era de la tecnología y el consumismo, el mayor peligro ya no es solo la censura, sino la homogeneización; no solo el silencio impuesto, sino el ruido que imposibilita la escucha", insistió el Papa. En respuesta, sugirió considerar el proceso artístico como "otro tipo de motor de búsqueda que no indexa, sino que consulta", haciendo hincapié en que el arte no se limita a una "simple suma de hechos", sino que busca el "hilo conductor que los une".

"La Iglesia los necesita", les dijo León XIV a sus invitados, haciéndose eco de las palabras del Papa Pablo VI en su famoso discurso a los artistas pronunciado en 1964. Este servicio, recalcó, es particularmente necesario "en la era de la inteligencia artificial, donde se hace urgente distinguir el arte humano de lo producido por las máquinas".