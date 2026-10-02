León XIV: la Iglesia necesita del arte creado por humanos

Ante un grupo de artistas reunidos en el Vaticano, el Papa León XIV señalo la urgencia de distinguir "el arte humano de lo producido por las máquinas"
"En la era de la tecnología y el consumismo, el gran peligro ya no es solo la censura, sino la estandarización", declaró León XIV al recibir a los artistas en audiencia el 2 de octubre de 2026. "La Iglesia los necesita", les aseguró, defendiendo el arte frente a las imágenes generadas por Inteligencia Artificial que carecen de "la chispa humana".
Este viernes, el Papa León XIV recibió a los participantes de un encuentro organizado en Roma por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Les agradeció su compromiso y, en particular, su contribución al diseño del pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia. Este año, el tema elegido por el Vaticano, inspirado en Santa Hildegarda de Bingen, fue: "El oído es el ojo del alma". Entre los artistas presentes se encontraban la cantante de rock Patti Smith, monjas benedictinas alemanas y el cineasta estadounidense Jim Jarmusch.