¿De verdad aprendió el papa León XIV a hablar quechua?

Desde un principio circularon rumores de que el Papa, de nacionalidad peruana, habla este idioma sudamericano, pero no lo ha hablado públicamente desde su elección

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Desde su elección, el Papa León XIV ha demostrado en varias ocasiones su destreza lingüística. Desde su primera aparición en la logia tras su elección, impresionó al mundo con su fluidez en italiano y español, y, por supuesto, su inglés nativo era algo habitual. Durante su reciente viaje a Francia, los observadores destacaron su dominio del idioma local. En actos cotidianos (para un papa), como los saludos navideños o de Pascua "a la ciudad y al mundo", también ha hablado públicamente en portugués, alemán y latín.

Se dice que habla un idioma que no le hemos visto usar en público como papa: el quechua . Era la lengua franca del Imperio Inca en Sudamérica, y hoy en día entre 10 y 13 millones de personas hablan alguna variante, más de tres millones de ellas en Perú.

Más que simples rumores

Desde el primer día de su pontificado, circularon rumores de que había aprendido esta lengua autóctona sudamericana durante su estancia en Perú. Sin embargo, era difícil confirmarlo, sobre todo en fuentes en inglés. Los lingüistas, en medio de las especulaciones sobre la veracidad de los rumores, se apresuraron a señalar que el quechua es una familia lingüística, no una lengua única, por lo que también cabría preguntarse qué variedad de quechua hablaba; pero, para simplificar, utilizaremos el término general. Y desde entonces, parece que los rumores se han confirmado prácticamente.

Una de las primeras fuentes en corroborar los informes fue el periódico en español El País. El 9 de mayo, al día siguiente de la elección de León XIV, publicó un artículo con comentarios de personas que conocieron al Papa cuando aún era padre o obispo Robert Prevost. En el artículo, un agustino español que ejerce su ministerio en Perú mencionó que el Pontífice había aprendido quechua durante su tiempo como misionero en ese país. Ese mismo día, en una entrevista con CNN , el cardenal Joseph Tobin de Newark también afirmó que el nuevo Papa había aprendido algo de quechua. Sin embargo, ambas referencias carecen de detalles.

Confirmación de los locales

Un año después de su elección, OSV News mencionó en un artículo conmemorativo que el padre Prevost se había inscrito discretamente en un curso de idiomas para comunicarse mejor con las comunidades quechua-hablantes. Citaron a Janina Sesa, quien dirigió Cáritas en Chiclayo, Perú, donde Prevost fue obispo durante ocho años. "Pensé que se había inscrito solo para saludarnos", dijo Sesa a OSV. "Pero no, estaba allí como estudiante".

Por si quedaba alguna duda, una de sus antiguas feligresas, que habla quechua (además de español), aporta más pruebas. En un documental sobre el Papa León XIV, emitido recientemente por EWTN, Liliana Loaya Días relata su asombro inicial al oírle decir algunas palabras en quechua: "¡Imposible, un estadounidense hablando quechua!", exclamó. Cuando le preguntó cómo lo había aprendido, él le contó que lo había adquirido en los lugares que visitaba.