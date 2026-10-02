Cómo un grupo de jóvenes concibió la estatua más grande de san Carlo Acutis en Brasil

En el interior de Sao Paulo, un grupo de jóvenes encontró la manera de financiar una estatua del santo del Internet, a quien Brasil le tiene una gran devoción

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Durante siglos, la devoción católica midió la intensidad de su fe a través de la grandiosidad monumental de sus catedrales y estatuas gigantescas. Un fenómeno nuevo, silencioso y profundamente conmovedor comienza a surgir en el corazón de las plazas rurales: la búsqueda de una santidad sencilla y cercana que conecte directamente con la juventud de la era digital.

El santo de los jóvenes

En la tranquila ciudad de Pompeya, a unos treinta kilómetros de Marília, encontramos el contraste más conmovedor en esta nueva cartografía de la fe. En la plaza de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, no hay un gigante de hormigón que observe a los fieles desde lo alto de un pedestal inalcanzable. Lo que atrae la mirada emotiva de los visitantes es una imagen de apenas dos metros de altura, que representa a un joven con vaqueros, zapatillas, camiseta y mochila. Se trata de la escultura de San Carlos Acutis, considerada por los feligreses como la imagen más grande del "santo de internet" en todo Brasil.

Concebida y financiada por un grupo de jóvenes feligreses, la obra tardó unos ocho meses en ser elaborada por artesanos de la ciudad de Londrina, Paraná. La estatua se instaló a principios de agosto de 2026, al cierre de la Semana de la Juventud de la ciudad, convirtiéndose de inmediato en un vibrante punto de oración y reflexión comunitaria. Carlo Acutis no carga con el peso de siglos pasados. Nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, este joven de aspecto sereno era un auténtico representante de la generación millennial. Apasionado por la informática y la programación, utilizó su talento tecnológico para catalogar milagros eucarísticos alrededor del mundo, creando su propia página web y definiendo la Eucaristía con una frase que se convirtió en su lema: "La Eucaristía es mi camino al cielo".

La vida del joven genio de la informática se vio truncada prematuramente el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, víctima de una leucemia fulminante. Sin embargo, la conexión espiritual de Carlo con Brasil ya estaba grabada en la historia y el dogma: fue en suelo brasileño, en 2013, con la inexplicable curación de un niño enfermo, donde tuvo lugar el milagro reconocido por el Vaticano para su canonización.

El viaje para instalar la imagen en Pompeya fue una verdadera peregrinación de fe. En abril de 2025, el párroco, el padre Antônio Padula, viajó a Italia para asistir a la ceremonia de canonización. Sin embargo, el fallecimiento del papa Francisco en ese momento provocó el aplazamiento del solemne evento. Aun ante este imprevisto, el sacerdote, junto con una delegación de Sao Paulo, peregrinó a la ciudad de Asís y visitó la tumba del joven. "Hicimos muchas historias y enviamos videos a la gente de aquí. Así fue como creamos todo un carisma en torno a Carlo", recuerda Guilherme, quien, junto con la comunidad, continuó en profunda oración hasta que el papa León XIV proclamó oficialmente la canonización en la Plaza de San Pedro.