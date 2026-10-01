Papa León XIV pide rezar por la pastoral de la salud mental

La intención de oración del Santo Padre León XIV para el mes de octubre invita a la Iglesia a acompañar, sin estigmas, a quienes sufren enfermedades mentales

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Una de cada siete personas en el mundo vive hoy con un trastorno mental, muchas veces en silencio y marcadas por el estigma y la soledad. Por ello, el Papa León XIV dedica su intención de oración del mes de octubre a la pastoral de la salud mental. A través de la Red Mundial de Oración del Papa —con la campaña Reza con el Papa—, el Santo Padre invita a los fieles y a las personas de buena voluntad a rezar para que la Iglesia se convierta en una casa abierta, capaz de acompañar sin juzgar y sin descartar a quienes enfrentan dificultades en su salud mental.

Con una estampa de santa Dimpna —patrona de las personas que sufren trastornos mentales, ansiedad y depresión, y también de los profesionales de la salud mental— en la mano, León XIV comienza dirigiéndose al “Dios de la vida", que conoce lo más íntimo del corazón humano y esas “heridas silenciosas" que muchas veces nadie ve. El Pontífice presenta ante Dios a los hermanos y hermanas que sufren en soledad ansiedad, depresión u otras enfermedades mentales, recordando que Dios los llama por nombre “con ternura”.



Pide perdón por las veces en que la comunidad “ha mirado hacia otro lado”, alimentando el estigma y la discriminación, y ruega que la Iglesia sea una “casa abierta”, un espacio seguro que escucha sin juzgar y se acerca sin miedo. La plegaria se extiende también a quienes cuidan —profesionales, familiares y voluntarios—, pidiendo para ellos fortaleza y compasión, y concluye invocando al Espíritu Santo para que la comunidad cristiana aprenda a integrar el cuidado de la salud mental en la vida y la misión de la Iglesia, convirtiéndose así en un “signo vivo” de la misericordia de Dios.

Una realidad que afecta a más de mil millones de personas

La intención del Papa responde a una realidad que confirman los datos internacionales. Según el Atlas de Salud Mental 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentado en septiembre de 2025, más de mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. A pesar de ello, el gasto público mundial en salud mental sigue representando apenas el 2 % del presupuesto sanitario, una cifra que no ha variado desde 2017. El promedio mundial de profesionales de salud mental es de solo 13 por cada 100.000 habitantes, con enormes desigualdades entre países: los de ingresos altos destinan 65 dólares por persona a este ámbito, frente a apenas unos centavos en los de ingresos bajos.

“No podemos hacerlo solos”