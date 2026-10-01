León XIV reza un rosario por la paz con cientos de niños

El 1 de octubre de 2026, el Papa León XIV, acompañado por varios cientos de niños, rezó el rosario ante una réplica de la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos. En su oración, pidió "la paz para todos los niños del mundo". Unos días antes, había exhortado a los católicos a rezar por la paz rezando el rosario durante todo el mes de octubre.

En los Jardines Vaticanos, León XIV se reunió con 700 niños para rezar un rosario por la paz el primer día de octubre, mes tradicionalmente dedicado a esta oración mariana

Esta iniciativa, denominada "Un millón de niños rezan el rosario", fue organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada e invita a niños de todo el mundo a rezar el rosario durante la primera semana de octubre. Durante su reciente viaje a Francia, y nuevamente en la audiencia general de este miércoles, el Papa León XIV invitó a los católicos a orar por el fin de las guerras durante el mes de octubre. Este mes está tradicionalmente dedicado a esta oración mariana.

El jueves, el pontífice pronunció un discurso breve y alegre, de tono más ligero que sus discursos habituales. "Me alegra mucho estar con ustedes", dijo León XIV a los 700 niños reunidos ante él, según el Vaticano. Les confió que se habían reunido por "las dos personas que nos aman más que nadie": Jesús y María.

FILIPPO MONTEFORTE | AFP

Dirigió a su joven audiencia a repetir "Te amo, María" y "Te amo, Jesús". Dirigiéndose a la Madre de Dios de forma más directa, el pontífice le pidió "la paz para todos los niños del mundo". Al recitar esta oración, "nos comprometemos también a ser buenos y a comportarnos correctamente". "Así es como crece la paz", afirmó.