León XIV reza un rosario por la paz con cientos de niños

En los Jardines Vaticanos, León XIV se reunió con 700 niños para rezar un rosario por la paz el primer día de octubre, mes tradicionalmente dedicado a esta oración mariana
El 1 de octubre de 2026, el Papa León XIV, acompañado por varios cientos de niños, rezó el rosario ante una réplica de la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos. En su oración, pidió "la paz para todos los niños del mundo". Unos días antes, había exhortado a los católicos a rezar por la paz rezando el rosario durante todo el mes de octubre.