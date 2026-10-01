Francia: en un país con la natalidad a la baja, León XIV bendijo decenas de bebés

La escena tiene algo tan alegre como inesperado. En Francia, los voluntarios parecían tener una misión muy especial al paso de León XIV: llevar a los bebés y a los niños hasta el papamóvil para que recibieran la bendición del Papa. Entre ellos se encontraba Auguste, de siete meses y medio

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¿Recibieron alguna instrucción especial? ¡Al verlos actuar, casi se podría creer que sí! Este sábado 26 de septiembre, durante el recorrido de León XIV por los Campos Elíseos antes de la misa, los voluntarios se convirtieron en improvisados "portadores de bebés". La escena es tan eficaz como conmovedora. ¿Aparece un bebé o un niño pequeño entre la multitud? Un voluntario lo toma en sus brazos y se dirige rápidamente hacia el papamóvil para presentárselo al Papa. Unos segundos junto a León XIV, una bendición, a veces una sonrisa o un intercambio de miradas… y el niño regresa con sus padres.

Madeleine, de 26 años, es una de esas voluntarias "portadoras de bebés". Y, en un bonito guiño del destino, ella misma había sido bendecida por el papa Juan Pablo II cuando era bebé. "No nos dieron instrucciones específicas", comenta con gracia. Pero al ver a los voluntarios llevando a los bebés hacia el Papa, una mamá le preguntó si estaría de acuerdo en llevar a su bebé hasta donde pasaba el papamóvil para que lo bendijera. "Al principio no se detuvo, pero unos metros más adelante el papamóvil se detuvo y pude acercarme. Incluso tuve tiempo de decir un 'Gracias, Santo Padre’'".

De camino a la bendición

Capture I Vatican News

"Todos me dejaron pasar", le confiesa a Aleteia Anne-Laure, mamá de Auguste, quien recibió la bendición del Papa. La joven mamá tenía muchas ganas de que el Papa León XIV bendijera a su bebé de siete meses y medio con motivo de su viaje a Francia. Parisina, se encontraba a lo largo del bulevar Saint-Michel en el momento del recorrido, pero el papamóvil pasó demasiado rápido. Durante el recorrido por los Campos Elíseos al día siguiente, antes de la misa en la Plaza de la Concordia, Anne-Laure volvió a intentarlo y tuvo la alegría de ver a su hijo finalmente bendecido por León XIV. "Todavía me tiemblan las manos", continúa. Auguste aún no ha sido bautizado, pero esta bendición papal fue importante para ella.

¿Qué fue lo que más la conmovió? La multitud que se hizo a un lado para que pudiera llegar a las barreras, a pesar de que se encontraba lejos. "Todos me dejaron pasar", explica, aún conmovida. "Todas las personas presentes me ayudaron: 'Está intentando acercarse con el bebé', gritaban a su alrededor. ¡Recibir la bendición del Papa le da un significado especial, es como si la multitud quisiera que él fuera bendecido!'" ¡Y fueron muchos! Más de cuarenta bebés y niños recibieron así la bendición de León XIV a lo largo de su recorrido. Algunos llegaban solos, otros casi "en serie", lo que dio lugar a un sorprendente ballet alrededor del papamóvil. Una niña incluso aprovechó esos pocos segundos privilegiados para decirle unas palabras al Papa.

Bendiciones llenas de alegría

En los pasillos, cada nuevo bebé al que se le acerca a León XIV desata una pequeña tormenta de entusiasmo. "Un alboroto increíble en los pasillos cuando el Papa bendice a un bebé", informa una periodista de Aleteia presente en el lugar. Hay que decir que la escena es para derretirse. En medio de la multitud, el protocolo y la efervescencia de una visita pontificia, los pequeños se abren paso, con la ayuda de sus incansables portadores, hasta llegar al sucesor de Pedro. Un alegre ballet que también hace resonar una conocida frase del Evangelio: "Dejen que los niños vengan a mí". ¡En la Plaza de la Concordia, los voluntarios se lo tomaron casi al pie de la letra!

[EN IMÁGENES] Las tiernas bendiciones de León XIV a los más pequeños: